Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Любое пересечение границы войсками РФ будет расценено как "вторжение" – Белый дом

Четверг, 20 января 2022, 03:19
Псаки. фото: Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, ссылаясь на слова президента США Джо Байдена, что пересечение границы "российскими войсками будет расценено как вторжение".

Источник: Белый дом

Прямая речь: "Президент Байден ясно сказал президенту России: если любые российские военные силы перейдут через украинскую границу, это будет расценено как вторжение, которое столкнется с быстрым и жестким ответом Соединенных Штатов и наших союзников".

Детали: Псаки уточнила, что Байден знает по опыту, "что у россиян есть большой опыт агрессии, который, помимо военных действий, включает кибератаки и военизированную тактику".

Как отмечают в Белом доме, Байден подтвердил, что "акты российской агрессии ждет решительный взаимный и единственный ответ".

Предыстория: 

  • Американские журналисты из своих источников узнали, что администрация президента США Джо Байдена настроена "очень пессимистично" из-за наращивания российских войск вблизи Украины и всерьез рассматривают увеличение поставок оружия в Украину. В Белом доме считают, что Россия готова начать вторжение в Украину "в любой момент". На этой неделе Государственный департамент США планировал ввести санкции против, по меньшей мере, четырех предводителей российских незаконных формирований – так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  • По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на временно оккупированной территории Донбасса россияне активизировали военные маневры, в частности, проводят собрание военных командиров.
  • 19 января коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым в Госдуме РФ официально обратились к Путину с просьбой аннексировать в состав России временно оккупированные территории восточных областей Украины.
  • По последним дислокациям, Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер".
  • В ходе пресс-конференции к первой годовщине своей инаугурации президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин не планирует развязывать полномасштабную войну в Европе.

Украинская правда
Темы: БайденРосcиявойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет

Ковидную тысячу на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

фото, видеоК "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

инфографикаБолее половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину

Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ

Зеленский собирает СНБО в понедельник: о чем будут говорить

Все новости...
Байден
Я до сих пор верю, что Путин не хочет полномасштабной войны – Байден
Советник Байдена: Если за кибератакой на Украину стоит РФ, будет ответ
Кремль заявил, что не получал предложений о переговорах с США и Украиной
Последние новости
20:18
Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников
20:13
В случае вторжения России сработает система оповещения – секретарь СНБО
20:11
В НАТО не принимали решений о вывозе своего персонала из Украины
20:05
Атака на госсайты: ко всем ведомствам хотят приставить офицера по киберзащите
20:00
Шмыгаль: Угроз функционированию экономики нет, не нужно паниковать
19:51
Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобили: что пришло в Беларусь на "учения"
19:45
Ляшко дал прогноз по COVID-19: заражения вдвое побьют рекорд, а смертей будет меньше
19:41
Депутатов просят отклонить законопроект о "20 тысяч евро совершеннолетним"
19:29
Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет
Все новости...