Любое пересечение границы войсками РФ будет расценено как "вторжение" – Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, ссылаясь на слова президента США Джо Байдена, что пересечение границы "российскими войсками будет расценено как вторжение".

Источник: Белый дом

Прямая речь: "Президент Байден ясно сказал президенту России: если любые российские военные силы перейдут через украинскую границу, это будет расценено как вторжение, которое столкнется с быстрым и жестким ответом Соединенных Штатов и наших союзников".

Реклама:

Детали: Псаки уточнила, что Байден знает по опыту, "что у россиян есть большой опыт агрессии, который, помимо военных действий, включает кибератаки и военизированную тактику".

Как отмечают в Белом доме, Байден подтвердил, что "акты российской агрессии ждет решительный взаимный и единственный ответ".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ