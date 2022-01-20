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Любое пересечение границы войсками РФ будет расценено как "вторжение" – Белый дом

Четверг, 20 января 2022, 02:19
Любое пересечение границы войсками РФ будет расценено как вторжение – Белый дом
Псаки. фото: Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, ссылаясь на слова президента США Джо Байдена, что пересечение границы "российскими войсками будет расценено как вторжение".

Источник: Белый дом

Прямая речь: "Президент Байден ясно сказал президенту России: если любые российские военные силы перейдут через украинскую границу, это будет расценено как вторжение, которое столкнется с быстрым и жестким ответом Соединенных Штатов и наших союзников".

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Детали: Псаки уточнила, что Байден знает по опыту, "что у россиян есть большой опыт агрессии, который, помимо военных действий, включает кибератаки и военизированную тактику".

Как отмечают в Белом доме, Байден подтвердил, что "акты российской агрессии ждет решительный взаимный и единственный ответ".

Предыстория: 

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  • Американские журналисты из своих источников узнали, что администрация президента США Джо Байдена настроена "очень пессимистично" из-за наращивания российских войск вблизи Украины и всерьез рассматривают увеличение поставок оружия в Украину. В Белом доме считают, что Россия готова начать вторжение в Украину "в любой момент". На этой неделе Государственный департамент США планировал ввести санкции против, по меньшей мере, четырех предводителей российских незаконных формирований – так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  • По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на временно оккупированной территории Донбасса россияне активизировали военные маневры, в частности, проводят собрание военных командиров.
  • 19 января коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым в Госдуме РФ официально обратились к Путину с просьбой аннексировать в состав России временно оккупированные территории восточных областей Украины.
  • По последним дислокациям, Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер".
  • В ходе пресс-конференции к первой годовщине своей инаугурации президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин не планирует развязывать полномасштабную войну в Европе.

Украинская правда
Темы: БайденРосcиявойна
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