Любое пересечение границы войсками РФ будет расценено как "вторжение" – Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, ссылаясь на слова президента США Джо Байдена, что пересечение границы "российскими войсками будет расценено как вторжение".
Источник: Белый дом
Прямая речь: "Президент Байден ясно сказал президенту России: если любые российские военные силы перейдут через украинскую границу, это будет расценено как вторжение, которое столкнется с быстрым и жестким ответом Соединенных Штатов и наших союзников".
Детали: Псаки уточнила, что Байден знает по опыту, "что у россиян есть большой опыт агрессии, который, помимо военных действий, включает кибератаки и военизированную тактику".
Как отмечают в Белом доме, Байден подтвердил, что "акты российской агрессии ждет решительный взаимный и единственный ответ".
Предыстория:
- Американские журналисты из своих источников узнали, что администрация президента США Джо Байдена настроена "очень пессимистично" из-за наращивания российских войск вблизи Украины и всерьез рассматривают увеличение поставок оружия в Украину. В Белом доме считают, что Россия готова начать вторжение в Украину "в любой момент". На этой неделе Государственный департамент США планировал ввести санкции против, по меньшей мере, четырех предводителей российских незаконных формирований – так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на временно оккупированной территории Донбасса россияне активизировали военные маневры, в частности, проводят собрание военных командиров.
- 19 января коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым в Госдуме РФ официально обратились к Путину с просьбой аннексировать в состав России временно оккупированные территории восточных областей Украины.
- По последним дислокациям, Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер".
- В ходе пресс-конференции к первой годовщине своей инаугурации президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин не планирует развязывать полномасштабную войну в Европе.