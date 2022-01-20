Держдеп США дозволив країнам Балтії передати зброю Україні – ЗМІ

Державний департамент США дав дозвіл трьом союзникам по НАТО, країнам Балтії, відправити в Україну зброю американського виробництва.

Джерело: Politico з посиланням на джерело в Держдепі

Дослівно: "Запити від Латвії, Естонії та Литви надійшли протягом найближчих тижнів, і останній з них був схвалений у середу ввечері".

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Деталі: Відповідно до правил експортного контролю, ці три країни повинні були отримати дозвіл від Держдепартаменту перед тим, як передати зброю Україні.

Джерело видання відмовилося вказати, яку саме зброю дозволено передати Україні.

Дозвіл надійшов після того, як американські чиновники посилили попередження про вторгнення Росії в Україну.

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