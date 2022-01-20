Госдеп США разрешил странам Балтии передать оружие Украине – СМИ
Четверг, 20 января 2022, 06:56
Государственный департамент США дал разрешение трем союзникам по НАТО, странам Балтии, отправить в Украину оружие американского производства.
Источник: Politico со ссылкой на источник в Госдепе
Дословно: "Запросы от Латвии, Эстонии и Литвы поступили в ближайшие недели, и последний из них был одобрен в среду вечером".
Детали: Согласно правилам экспортного контроля эти три страны должны были получить разрешение от Госдепартамента перед тем, как передать оружие Украине.
Источник издания отказался указать, какое именно оружие разрешено передать Украине.
Разрешение поступило после того, как американские чиновники ужесточили предупреждение о вторжении России в Украину.
Предыстория:
- Американские журналисты из своих источников узнали, что администрация президента США Джо Байдена настроена "очень пессимистично" из-за наращивания российских войск вблизи Украины и всерьез рассматривают увеличение поставок оружия в Украину. В Белом доме считают, что Россия готова начать вторжение в Украину "в любой момент". На этой неделе Государственный департамент США планировал ввести санкции против, по меньшей мере, четырех предводителей российских незаконных формирований – так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на временно оккупированной территории Донбасса россияне активизировали военные маневры, в частности, проводят собрание военных командиров.
- 19 января коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым в Госдуме РФ официально обратились к Путину с просьбой аннексировать в состав России временно оккупированные территории восточных областей Украины.
- По последним дислокациям, Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер".
- В ходе пресс-конференции к первой годовщине своей инаугурации президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин не планирует развязывать полномасштабную войну в Европе.