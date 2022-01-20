Госдеп США разрешил странам Балтии передать оружие Украине – СМИ

Государственный департамент США дал разрешение трем союзникам по НАТО, странам Балтии, отправить в Украину оружие американского производства.

Источник: Politico со ссылкой на источник в Госдепе

Дословно: "Запросы от Латвии, Эстонии и Литвы поступили в ближайшие недели, и последний из них был одобрен в среду вечером".

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Детали: Согласно правилам экспортного контроля эти три страны должны были получить разрешение от Госдепартамента перед тем, как передать оружие Украине.

Источник издания отказался указать, какое именно оружие разрешено передать Украине.

Разрешение поступило после того, как американские чиновники ужесточили предупреждение о вторжении России в Украину.

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