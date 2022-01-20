Зеленський заявив сенаторам США, що санкції після вторгнення не допомагають – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський сказав американським сенаторам, які відвідали Київ цього тижня, що очікування на введення санкцій проти Росії до моменту вторгнення нічого не дає Україні.

Джерело: видання "Axios" із посиланням на чотири джерела, ознайомлені з дискусіями

Деталі: Сенат зараз працює над великим пакетом санкцій, щоб утримати Росію від нападу на Україну. Демократи та республіканці єдині у своїй підтримці України, але мають різні підходи щодо того, коли і які саме санкції вводити.

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У минулий четвер демократи заблокували санкції щодо "Північного потоку-2".

А в понеділок 7 сенаторів від Демократичної та Республіканської партій зустрілися в Києві з президентом Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями. Це Кріс Мерфі, Роб Портман, Джин Шахін, Річард Блюменталь, Кевін Крамер, Емі Клобучар та Роджер Вікер.

Зеленський подякував сенаторам за підтримку, але наголосив, що справжнє стримування означатиме негайні дії, щоб дати сигнал Володимиру Путіну, що зі США не варто жартувати.

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За словами джерела, близького до Зеленського, "президент був дуже чіткий: "Північний потік" має бути санкціонований зараз, а будь-які майбутні санкції щодо "Північного потоку" чи інші санкції не допомагають – чи то політика, чи то закон".

Санкції, обумовлені подальшою ескалацією, "в кращому випадку нейтральні, у гіршому фактично надихають Путіна", додало джерело, стверджуючи, що як сусіди українці краще розуміють "російський менталітет".

"Путін не розуміє таких розмитих погроз. "Якщо" немає в його словнику. Є "так", а є "ні", – зазначило джерело видання.

Старший помічник демократів прокоментував це так: "Якщо хтось повинен розуміти небезпеки втручання в законодавчий процес іншої країни, то це президент Зеленський".

Інший старший помічник від Демократичної партії сказав Axios, що загальний тон зустрічі з Зеленським був позитивним і теплим, незважаючи на розбіжності щодо того, коли мають бути запроваджені санкції.

"У центрі уваги політики адміністрації США є створення найжорсткішого пакету санкцій, який може бути запроваджений у координації з європейськими союзниками, тому що хочемо ми того чи ні, але європейці мають тут сильнішу руку щодо санкцій, які можуть справді завдали шкоди Росії", – сказав помічник.

Джерело, близьке до Зеленського, також наголосило, що зустріч була позитивною і український уряд цінує двопартійну підтримку.

Сенатор Кріс Мерфі сказав журналістам на брифінгу в понеділок, що він повертається з Києва "досить впевнений, що Сенат може об’єднатися у плані майбутніх санкцій стримування проти Росії".

Республіканці під час поїздки повторили цю думку.

"Але якщо згода можлива, їм доведеться рухатися швидко: у п’ятницю Сенат перерветься до 21 лютого, після чого російське вторгнення вже може розпочатися", – зазначає "Axios".

Цьому передувало: У Білому домі заявили, що Росія може напасти на Україну в будь-який момент, і що перетин кордону російськими військами буде розцінено як вторгнення.

Водночас президент США Джо Байден вважає, що президент Росії Володимир Путін не хоче розв’язувати повномасштабну війну в Європі.

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