Зеленский заявил сенаторам США, что санкции после вторжения не помогают – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский сказал американским сенаторам, посетившим Киев на этой неделе, что ожидания введения санкций против России до момента вторжения ничего не дает Украине.

Источник: издание "Axios" со ссылкой на четыре источника, ознакомленных с дискуссиями

Детали: Сенат сейчас работает над большим пакетом санкций, чтобы удержать Россию от нападения на Украину. Демократы и республиканцы едины в своей поддержке Украины, но имеют разные подходы к тому, когда и какие именно санкции вводить.

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В минувший четверг демократы заблокировали санкции в отношении "Северного потока-2".

А в понедельник 7 сенаторов от Демократической и Республиканской партий встретились в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и другими чиновниками. Это Крис Мерфи, Роб Портман, Джин Шахин, Ричард Блюменталь, Кевин Крамер, Эми Клобучар и Роджер Викер.

Зеленский поблагодарил сенаторов за поддержку, но подчеркнул, что настоящее сдерживание будет означать немедленные действия, чтобы дать сигнал Владимиру Путину, что с США не стоит шутить.

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По словам источника, близкого к Зеленскому, "президент был очень четким: "Северный поток" должен быть санкционирован сейчас, а любые будущие санкции в отношении "Северного потока" или другие санкции не помогают – будь то политика или закон".

Санкции, обусловленные дальнейшей эскалацией, "в лучшем случае нейтральные, в худшем фактически вдохновляют Путина", добавил источник, утверждая, что как соседи украинцы лучше понимают "русский менталитет".

"Путин не понимает таких размытых угроз. "Если" нет в его словаре. Есть "да", а есть "нет", – отметил источник издания.

Старший помощник демократов прокомментировал это так: "Если кто должен понимать опасности вмешательства в законодательный процесс другой страны, то это президент Зеленский".

Другой старший помощник от Демократической партии сказал Axios, что общий тон встречи с Зеленским был позитивным и теплым, несмотря на разногласия по поводу того, когда должны быть введены санкции.

"В центре внимания политики администрации США стоит создание самого жесткого пакета санкций, который может быть введен в координации с европейскими союзниками, потому что хотим мы того или нет, но европейцы имеют здесь более сильную руку по поводу санкций, которые могут действительно нанести ущерб России", – сказал помощник.

Источник, близкий к Зеленскому, также подчеркнул, что встреча была положительной и украинские власти ценят двухпартийную поддержку.

Сенатор Крис Мерфи сказал журналистам на брифинге в понедельник, что он возвращается из Киева "довольно уверенным, что Сенат может объединиться в плане будущих санкций сдерживания против России".

Республиканцы во время поездки повторили это мнение.

"Но если согласие возможно, им придется двигаться быстро: в пятницу Сенат прервется до 21 февраля, после чего российское вторжение уже может начаться", – отмечает "Axios".

Этому предшествовало: В Белом доме заявили, что Россия может напасть на Украину в любой момент, и что пересечение границы российскими войсками будет расценено как вторжение.

В то же время, президент США Джо Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет развязывать полномасштабную войну в Европе.

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