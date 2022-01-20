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Зеленский заявил сенаторам США, что санкции после вторжения не помогают – СМИ

Четверг, 20 января 2022, 08:06
Зеленский заявил сенаторам США, что санкции после вторжения не помогают – СМИ
Фото Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сказал американским сенаторам, посетившим Киев на этой неделе, что ожидания введения санкций против России до момента вторжения ничего не дает Украине.

Источник: издание "Axios" со ссылкой на четыре источника, ознакомленных с дискуссиями

Детали: Сенат сейчас работает над большим пакетом санкций, чтобы удержать Россию от нападения на Украину. Демократы и республиканцы едины в своей поддержке Украины, но имеют разные подходы к тому, когда и какие именно санкции вводить.

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В минувший четверг демократы заблокировали санкции в отношении "Северного потока-2".

А в понедельник 7 сенаторов от Демократической и Республиканской партий встретились в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и другими чиновниками. Это Крис Мерфи, Роб Портман, Джин Шахин, Ричард Блюменталь, Кевин Крамер, Эми Клобучар и Роджер Викер.

Зеленский поблагодарил сенаторов за поддержку, но подчеркнул, что настоящее сдерживание будет означать немедленные действия, чтобы дать сигнал Владимиру Путину, что с США не стоит шутить.

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По словам источника, близкого к Зеленскому, "президент был очень четким: "Северный поток" должен быть санкционирован сейчас, а любые будущие санкции в отношении "Северного потока" или другие санкции не помогают – будь то политика или закон".

Санкции, обусловленные дальнейшей эскалацией, "в лучшем случае нейтральные, в худшем фактически вдохновляют Путина", добавил источник, утверждая, что как соседи украинцы лучше понимают "русский менталитет".

"Путин не понимает таких размытых угроз. "Если" нет в его словаре. Есть "да", а есть "нет", – отметил источник издания.

Старший помощник демократов прокомментировал это так: "Если кто должен понимать опасности вмешательства в законодательный процесс другой страны, то это президент Зеленский".

Другой старший помощник от Демократической партии сказал Axios, что общий тон встречи с Зеленским был позитивным и теплым, несмотря на разногласия по поводу того, когда должны быть введены санкции.

"В центре внимания политики администрации США стоит создание самого жесткого пакета санкций, который может быть введен в координации с европейскими союзниками, потому что хотим мы того или нет, но европейцы имеют здесь более сильную руку по поводу санкций, которые могут действительно нанести ущерб России", – сказал помощник.

Источник, близкий к Зеленскому, также подчеркнул, что встреча была положительной и украинские власти ценят двухпартийную поддержку.

 
Фото Офиса президента Украины

Сенатор Крис Мерфи сказал журналистам на брифинге в понедельник, что он возвращается из Киева "довольно уверенным, что Сенат может объединиться в плане будущих санкций сдерживания против России".

Республиканцы во время поездки повторили это мнение.

"Но если согласие возможно, им придется двигаться быстро: в пятницу Сенат прервется до 21 февраля, после чего российское вторжение уже может начаться", – отмечает "Axios".

Этому предшествовало: В Белом доме заявили, что Россия может напасть на Украину в любой момент, и что пересечение границы российскими войсками будет расценено как вторжение.

В то же время, президент США Джо Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет развязывать полномасштабную войну в Европе.

Предыстория: 

  • Американские журналисты из своих источников узнали, что администрация президента США Джо Байдена настроена "очень пессимистично" из-за наращивания российских войск вблизи Украины и всерьез рассматривают увеличение поставок оружия в Украину. 
  • По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на временно оккупированной территории Донбасса россияне активизировали военные маневры, в частности, проводят собрание военных командиров.
  • 19 января коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым в Госдуме РФ официально обратились к Путину с просьбой аннексировать в состав России временно оккупированные территории восточных областей Украины.
  • По последним дислокациям, Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер".

Алена Рощенко, УП
Темы: ЗеленскийСШАсанкцииРосcияСеверный поток-2
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