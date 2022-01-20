Зеленский заявил сенаторам США, что санкции после вторжения не помогают – СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский сказал американским сенаторам, посетившим Киев на этой неделе, что ожидания введения санкций против России до момента вторжения ничего не дает Украине.
Источник: издание "Axios" со ссылкой на четыре источника, ознакомленных с дискуссиями
Детали: Сенат сейчас работает над большим пакетом санкций, чтобы удержать Россию от нападения на Украину. Демократы и республиканцы едины в своей поддержке Украины, но имеют разные подходы к тому, когда и какие именно санкции вводить.
В минувший четверг демократы заблокировали санкции в отношении "Северного потока-2".
А в понедельник 7 сенаторов от Демократической и Республиканской партий встретились в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и другими чиновниками. Это Крис Мерфи, Роб Портман, Джин Шахин, Ричард Блюменталь, Кевин Крамер, Эми Клобучар и Роджер Викер.
Зеленский поблагодарил сенаторов за поддержку, но подчеркнул, что настоящее сдерживание будет означать немедленные действия, чтобы дать сигнал Владимиру Путину, что с США не стоит шутить.
По словам источника, близкого к Зеленскому, "президент был очень четким: "Северный поток" должен быть санкционирован сейчас, а любые будущие санкции в отношении "Северного потока" или другие санкции не помогают – будь то политика или закон".
Санкции, обусловленные дальнейшей эскалацией, "в лучшем случае нейтральные, в худшем фактически вдохновляют Путина", добавил источник, утверждая, что как соседи украинцы лучше понимают "русский менталитет".
"Путин не понимает таких размытых угроз. "Если" нет в его словаре. Есть "да", а есть "нет", – отметил источник издания.
Старший помощник демократов прокомментировал это так: "Если кто должен понимать опасности вмешательства в законодательный процесс другой страны, то это президент Зеленский".
Другой старший помощник от Демократической партии сказал Axios, что общий тон встречи с Зеленским был позитивным и теплым, несмотря на разногласия по поводу того, когда должны быть введены санкции.
"В центре внимания политики администрации США стоит создание самого жесткого пакета санкций, который может быть введен в координации с европейскими союзниками, потому что хотим мы того или нет, но европейцы имеют здесь более сильную руку по поводу санкций, которые могут действительно нанести ущерб России", – сказал помощник.
Источник, близкий к Зеленскому, также подчеркнул, что встреча была положительной и украинские власти ценят двухпартийную поддержку.
Сенатор Крис Мерфи сказал журналистам на брифинге в понедельник, что он возвращается из Киева "довольно уверенным, что Сенат может объединиться в плане будущих санкций сдерживания против России".
Республиканцы во время поездки повторили это мнение.
"Но если согласие возможно, им придется двигаться быстро: в пятницу Сенат прервется до 21 февраля, после чего российское вторжение уже может начаться", – отмечает "Axios".
Этому предшествовало: В Белом доме заявили, что Россия может напасть на Украину в любой момент, и что пересечение границы российскими войсками будет расценено как вторжение.
В то же время, президент США Джо Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет развязывать полномасштабную войну в Европе.
Предыстория:
- Американские журналисты из своих источников узнали, что администрация президента США Джо Байдена настроена "очень пессимистично" из-за наращивания российских войск вблизи Украины и всерьез рассматривают увеличение поставок оружия в Украину.
- По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на временно оккупированной территории Донбасса россияне активизировали военные маневры, в частности, проводят собрание военных командиров.
- 19 января коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым в Госдуме РФ официально обратились к Путину с просьбой аннексировать в состав России временно оккупированные территории восточных областей Украины.
- По последним дислокациям, Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер".