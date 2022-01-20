Двоє членів Вищої ради правосуддя подали у відставку: не згодні з роллю міжнародників
Заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький і член Вищої ради правосуддя Павло Гречківський подали у відставку, яка набуде чинності 26 січня.
Джерело: сайт Національної асоціації правосуддя, facebook-сторінка Маловацького
Деталі: Заяви Маловацького і Гречківського підтримали члени ВРП на засіданні 20 січня.
Дослівно: "Адвокати, обрані до ВРП з’їздом адвокатів у лютому 2019 року, виконали рекомендацію РАУ від серпня 2021 року подати у відставку через встановлення дискримінаційний вимог до членів ВРП в ході судової реформи та обмеження незалежності статусу адвокатів – представників адвокатської спільноти.
Зокрема, РАУ звертала увагу на відсутність конституційних основ для формування Етичної ради з переважним правом голосу міжнародних експертів, а також обмеження незалежності членів ВРП при прийнятті ними рішень у межах наданих їм повноважень".
Деталі: На думку Ради адвокатів, створення Етичної ради, яка мусить оцінювати членів ВРП на доброчесність суперечить положенням Конституції та є дискримінаційним стосовно адвокатів.
Чому це важливо: Вища рада правосуддя є колегіальним органом суддівського самоврядування. Його члени пропонують кандидатури суддів на вакантні посади, контролюють дотримання суддями закону та звільняють їх у разі порушень. Він був створений замість Вищої ради юстиції 2017 року.
Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох — обирає з'їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох — призначає Президент України, двох — обирає Верховна Рада України, двох — обирає з'їзд адвокатів України, двох — обирає всеукраїнська конференція прокурорів, двох — обирає з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.
Цей орган є ключовим в оновленні суддівського корпусу та завершенні судової реформи.
Однак серед громадських активістів та експертів було чимало запитань до членів ВРП, яких делегували при її створенні. Етична рада, до складу якої входять провідні міжнародні експерти в галузі права, повинні оцінити доброчесність її членів та надати висновки щодо їхньої відповідності посаді. Більша частина складу ВРП опирається цьому.
Передісторія:
- У липні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який створює Етичну раду для перевірки членів ВРП та змінює процедуру дисциплінарного покарання суддів.
- ВРП виступила категорично проти вирішальної ролі міжнародних експертів в Етичній раді.
- У серпні вони заблокували процес розподілу скарг на суддів, що фактично призупинило роботу суддівського самоврядування та хід судової реформи. Самі члени ВРП посилалися на новий ухвалений закон, що він буцімто унеможливлює виконання ними повноважень. Кілька громадських організацій закликали членів ВРП подати у відставку, якщо вони вважають новий закон суперечливим та таким, що унеможливлює їхню роботу.
- Чинний склад Вищої ради правосуддя неодноразово ухвалював неоднозначні рішення. Наприклад, у березні 2021 року вони вирішили притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Вищого антикорупційного суду Андрія Біцюка, який дозволив примусово привести до суду скандально відомого суддю Павла Вовка. Громадські експерти твердять, що чимала частина ВРП є "креатурами Вовка".