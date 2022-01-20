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Два члена Высшего совета правосудия подали в отставку: не согласны с ролью международников

Четверг, 20 января 2022, 23:10
Замглавы ВРП Алексей Маловацкий. Фото из facebook-страницы юриста

Заместитель председателя Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий и член Высшего совета правосудия Павел Гречковский подали в отставку, которая вступит в силу 26 января.

Источник: сайт Национальной ассоциации правосудия, facebook-страница Маловацкого

Детали: Заявления Маловацкого и Гречковского поддержали члены ВРП на заседании 20 января.

Дословно: "Адвокаты, избранные в ВРП съездом адвокатов в феврале 2019 года, выполнили рекомендацию Совета адвокатов Украины от августа 2021 года подать в отставку из-за установленных дискриминационных требований к членам ВРП в ходе судебной реформы и ограничения независимости статуса адвокатов – представителей адвокатского сообщества.

В частности, РАУ обращала внимание на отсутствие конституционных основ для формирования Этического совета с преимущественным правом голоса международных экспертов, а также ограничение независимости членов ВРП при принятии ими решений в пределах предоставленных им полномочий".

Детали: По мнению Совета адвокатов, создание Этического совета, который должен оценивать членов ВРП на верность моральным принципам, противоречит положениям Конституции и является дискриминационным в отношении адвокатов.

Почему это важно: Высший совет правосудия является коллегиальным органом судейского самоуправления. Его члены предлагают кандидатуры судей на вакантные должности, контролируют соблюдение судьями закона и увольняют их в случае нарушений. Он был создан вместо Высшего совета юстиции 2017 года.

Высший совет правосудия состоит из двадцати одного члена, из которых десять – избирает съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двоих – назначает Президент Украины, двоих – избирает Верховная Рада Украины, двоих – избирает съезд адвокатов Украины, двоих – выбирает всеукраинская конференция прокуроров, двоих – выбирает съезд представителей юридических вузов и научных учреждений.

Этот орган является ключевым в обновлении судейского корпуса и завершении судебной реформы.

Однако среди общественных активистов и экспертов было немало вопросов ко членам ВРП, которых делегировали при ее создании. Этический совет, в состав которого входят ведущие международные эксперты в области права, должны оценить его членов на соответствие стандартам честности и прозрачности и предоставить свои выводы. Большая часть состава ВРП сопротивляется этому.

Предыстория: 

  • В июле 2021 года Верховная Рада приняла закон, который создает Этический совет для проверки членов ВРП и изменяет процедуру дисциплинарного наказания судей.
  • ВРП выступила категорически против решающей роли международных экспертов в Этическом совете.
  • В августе они заблокировали процесс распределения жалоб на судей, что фактически приостановило работу судейского самоуправления и ход судебной реформы. Сами члены ВРП ссылались на новый принятый закон, что он делает невозможным выполнение ими своих полномочий. Несколько общественных организаций призвали членов ВРП подать в отставку, если они считают новый закон противоречивым и исключающим их работу.
  • Действующий состав Высшего совета правосудия неоднократно принимал неоднозначные решения. К примеру, в марте 2021 года они решили привлечь к дисциплинарной ответственности судью Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка, разрешившего принудительно привести в суд скандально известного судью Павла Вовка. Общественные эксперты утверждают, что большая часть ВРП являются "креатурами Вовка".

Денис Карловский, УП
Темы: ВСПсудреформыактивисты


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