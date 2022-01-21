США висунули звинувачення в піратстві білоруським урядовцям через інцидент з Ryanair

США висунули звинувачення чотирьом білоруським урядовцям в авіаційному піратстві у зв’язку з примусовою посадкою літака Ryanair, аби заарештувати опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Джерело: Мін’юст США, AP, Reuters

Деталі: Обвинуваченими в судових матеріалах є Леонід Миколайович Чуро та Олег Казючиць, гендиректор та заступник гендиректора державного управління аеронавігації Білорусі відповідно; та агенти держбезпеки Білорусі Андрій Анатолійович Лну та Фну Лну.

Помічник директора Майкл Дж. Дрісколл з нью-йоркського відділення ФБР сказав, що обвинувачені розробили ретельно продуману схему, щоб сфальшувати повідомлення про бомбу, внаслідок чого літак здійснив аварійну посадку для арешту журналіста-дисидента. Зазначається, що ФБР виявило детальну операцію, під час якої пасажири з багатьох країн, у тому числі зі США, зазнали реальної терористичної загрози. За словами Майкла Дж. Дрісколла, "те, що сталося, є не тільки безрозсудним порушенням законодавства США, а й вкрай небезпечне для всіх, хто літає літаком".

Американський прокурор Деміан Вільямс сказав, що з самого початку польотів із двигунами країни по всьому світу співпрацювали, щоб забезпечити безпеку пасажирських літаків, тоді як обвинувачені порушили ці стандарти, "спрямувавши літак у бік неправомірної мети придушення інакомислення та свободи слова".

Дослівно: "Чуро, Казючиць, Андрій Анатолійович Лну і Фну Лну, всі громадяни Білорусі, звинувачуються у змові з метою скоєння авіаційного піратства, що передбачає мінімальне покарання у 20 років і максимальне покарання - довічно".

Деталі: Зазначається, що обвинувачені наразі залишаються на волі.

Що передувало: В Агенції ООН із цивільної авіації (ICAO) заявили, що загроза вибуху, яку білоруська влада використала для виправдання посадки Ryanair, була "свідомо неправдивою", оскільки ані бомби, ані доказів її існування не було знайдено під час огляду перед вильотом з Афін тапісля обшуків літака в Білорусі та Литві.

Передісторія:

23 травня 2021 року в аеропорту "Мінськ" незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.

З цього літака білоруські силовики зняли Романа Протасевичата його дівчину – росіянку Софію Сапегу.

Їх рештували, а згодом перевели під домашній арешт. Парі інкримінують кілька статей.

У грудні 2021 року колишній диспетчер мінського аеропорту розповів розвідувальними органам Польщі, що приземлення літака Ryanair з Протасевичем здійснював офіцер білоруського КДБ.

Згодом білоруський держканал ОНТпоказав сюжет, у якому заяви польських спецслужб назвали "брехнею та монтажем".

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