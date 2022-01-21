Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США выдвинули обвинения в пиратстве беларусским чиновникам из-за инцидента с Ryanair

Пятница, 21 января 2022, 02:14
США выдвинули обвинения в пиратстве беларусским чиновникам из-за инцидента с Ryanair
ФОТО: GETTY IMAGES

США предъявили обвинение четырем беларусским чиновникам в авиационном пиратстве в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair, чтобы арестовать оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Источник: Минюст США, AP, Reuters

Детали: Обвиняемыми в судебных материалах являются Леонид Николаевич Чуро и Олег Казючиц, гендиректор и заместитель гендиректора государственного управления аэронавигации Беларуси соответственно; и агенты госбезопасности Беларуси Андрей Анатольевич Лну и Фну Лну.

Реклама:

Помощник директора Майкл Дж. Дрисколл из нью-йоркского отделения ФБР сказал, что обвиняемые разработали тщательно продуманную схему, чтобы сфальсифицировать сообщения о бомбе, в результате чего самолет совершил аварийную посадку для ареста журналиста-диссидента. Отмечается, что ФБР обнаружило подробную операцию, в ходе которой пассажиры из многих стран, в том числе из США, подверглись реальной террористической угрозе. По словам Майкла Дж. Дрисколла, "случившееся является не только безрассудным нарушением законодательства США, но и крайне опасно для всех, кто летает на самолете".

Американский прокурор Дэмиан Уильямс сказал, что с самого начала полетов с двигателями страны по всему миру сотрудничали, чтобы обеспечить безопасность пассажирских самолетов, в то время как обвиняемые нарушили эти стандарты, "направив самолет в сторону неправомерной цели подавления инакомыслия и свободы слова".

Дословно: "Чуро, Казючиц, Андрей Анатольевич Лну и Фну Лну, все граждане Беларуси, обвиняются в заговоре с целью совершения авиационного пиратства, предусматривающего минимальное наказание в 20 лет и максимальное наказание - пожизненно".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Отмечается, что обвиняемые остаются на свободе.

Что предшествовало: В Агентстве ООН по гражданской авиации (ICAO) заявили, что угроза взрыва, которую беларусские власти использовали для оправдания посадки Ryanair, была "сознательно ложной", поскольку ни бомба, ни доказательства ее существования не были найдены при осмотре перед вылетом из Афин и после обысков самолета в Беларуси и Литве.

Предыстория:

  • 23 мая 2021 года в аэропорту "Минск" незапланированно сел самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена тем, что поступило сообщение о минировании. Впрочем, оно оказалось ложным.
  • С этого самолета беларусские силовики сняли Романа Протасевичаи его девушку – россиянку Софию Сапегу. 
  • Их арестовали, а впоследствии перевели под домашний арест. Паре инкриминируют несколько статей.
  • В декабре 2021 года бывший диспетчер минского аэропорта рассказал разведывательным органам Польши, что приземление самолета Ryanair с Протасевичем осуществлял офицер беларусского КГБ.
  • Позже беларусский госканал ОНТпоказал сюжет, в котором заявления польских спецслужб назвали "ложью и монтажом".

Читайте также: Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

Темы: СШАБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
Госдеп высказался о переговорах Эрдогана с Путиным
Три четверти американцев считают Байдена слишком старым для второго срока - опрос
Citibank сворачивает сеть банкоматов в России
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: