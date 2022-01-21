США выдвинули обвинения в пиратстве беларусским чиновникам из-за инцидента с Ryanair

США предъявили обвинение четырем беларусским чиновникам в авиационном пиратстве в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair, чтобы арестовать оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Источник: Минюст США, AP, Reuters

Детали: Обвиняемыми в судебных материалах являются Леонид Николаевич Чуро и Олег Казючиц, гендиректор и заместитель гендиректора государственного управления аэронавигации Беларуси соответственно; и агенты госбезопасности Беларуси Андрей Анатольевич Лну и Фну Лну.

Помощник директора Майкл Дж. Дрисколл из нью-йоркского отделения ФБР сказал, что обвиняемые разработали тщательно продуманную схему, чтобы сфальсифицировать сообщения о бомбе, в результате чего самолет совершил аварийную посадку для ареста журналиста-диссидента. Отмечается, что ФБР обнаружило подробную операцию, в ходе которой пассажиры из многих стран, в том числе из США, подверглись реальной террористической угрозе. По словам Майкла Дж. Дрисколла, "случившееся является не только безрассудным нарушением законодательства США, но и крайне опасно для всех, кто летает на самолете".

Американский прокурор Дэмиан Уильямс сказал, что с самого начала полетов с двигателями страны по всему миру сотрудничали, чтобы обеспечить безопасность пассажирских самолетов, в то время как обвиняемые нарушили эти стандарты, "направив самолет в сторону неправомерной цели подавления инакомыслия и свободы слова".

Дословно: "Чуро, Казючиц, Андрей Анатольевич Лну и Фну Лну, все граждане Беларуси, обвиняются в заговоре с целью совершения авиационного пиратства, предусматривающего минимальное наказание в 20 лет и максимальное наказание - пожизненно".

Детали: Отмечается, что обвиняемые остаются на свободе.

Что предшествовало: В Агентстве ООН по гражданской авиации (ICAO) заявили, что угроза взрыва, которую беларусские власти использовали для оправдания посадки Ryanair, была "сознательно ложной", поскольку ни бомба, ни доказательства ее существования не были найдены при осмотре перед вылетом из Афин и после обысков самолета в Беларуси и Литве.

Предыстория:

23 мая 2021 года в аэропорту "Минск" незапланированно сел самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена тем, что поступило сообщение о минировании. Впрочем, оно оказалось ложным.

С этого самолета беларусские силовики сняли Романа Протасевичаи его девушку – россиянку Софию Сапегу.

Их арестовали, а впоследствии перевели под домашний арест. Паре инкриминируют несколько статей.

В декабре 2021 года бывший диспетчер минского аэропорта рассказал разведывательным органам Польши, что приземление самолета Ryanair с Протасевичем осуществлял офицер беларусского КГБ.

Позже беларусский госканал ОНТпоказал сюжет, в котором заявления польских спецслужб назвали "ложью и монтажом".

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