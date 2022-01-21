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У Києві "замінували" всі школи

П'ятниця, 21 січня 2022, 09:24
У Києві замінували всі школи
фото поліції

Поліція Києва проводить перевірку анонімної інформації про нібито замінування всіх шкіл столиці.

Джерело: столична поліція у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Є повідомлення про нібито мінування всіх шкіл Києва. Воно надійшло на кол-центр СБУ. Поліція проводить перевірку інформації".

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Нагадаємо: У січні в багатьох містах України надходять повідомлення про нібито "мінування" шкіл, у деяких містах школи перевели у дистанційний формат через регулярність таких повідомлень. Також у Києві "мінували" станції метро й судишколивокзалаеропорти й ТРЦ.

19 січня СБУ повідомляла, що з початку цього року силовики зафіксували 184 помилкових повідомлення про приготування терористичного акту. У 2021-2022 роках жодне з повідомлень про мінування не підтвердилося, проте правоохоронці зобов'язані перевіряти кожне повідомлення.

Довідково: ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) карається позбавленням волі від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок може бути засуджено на термін від 4 до 8 років;

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за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) у разі загрози вчинення вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров’я людей або настання інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі на строк від  5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторну таку дію – від 7 до 12 років з конфіскацією майна".

Теми: мінуванняКиївполіція
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