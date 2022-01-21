В Киеве "заминировали" все школы

Полиция Киева проводит проверку анонимной информации о якобы минировании всех школ столицы.

Источник: столичная полиция в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"



Дословно: "Есть сообщение о якобы минировании всех школ Киева. Оно поступило на колл-центр СБУ. Полиция проводит проверку информации".

Напомним: В январе во многих городах Украины приходят сообщения о якобы "минировании" школ, в некоторых городах школы перевели в дистанционный формат из-за регулярности таких сообщений. Также в Киеве "минировали" станции метро и суды, школы, вокзал, аэропорты и ТРЦ.

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19 января СБУ сообщала, что с начала этого года силовики зафиксировали 184 ошибочных сообщения о приготовлении террористического акта. В 2021-2022 годах ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось, однако правоохранители обязаны проверять каждое сообщение.

Справка: ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) карается лишением свободы от 2 до 6 лет, а за повторный такой звонок может быть осужден на срок от 4 до 8 лет;

по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) в случае угрозы совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких последствий, наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое действие – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.