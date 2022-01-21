Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве "заминировали" все школы

Пятница, 21 января 2022, 10:24
фото полиции

Полиция Киева проводит проверку анонимной информации о якобы минировании всех школ столицы.

Источник: столичная полиция в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Есть сообщение о якобы минировании всех школ Киева. Оно поступило на колл-центр СБУ. Полиция проводит проверку информации".

Напомним: В январе во многих городах Украины приходят сообщения о якобы "минировании" школ, в некоторых городах школы перевели в дистанционный формат из-за регулярности таких сообщений. Также в Киеве "минировали" станции метро и судышколывокзалаэропорты и ТРЦ.

19 января СБУ сообщала, что с начала этого года силовики зафиксировали 184 ошибочных сообщения о приготовлении террористического акта. В 2021-2022 годах ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось, однако правоохранители обязаны проверять каждое сообщение.

Справка: ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) карается лишением свободы от 2 до 6 лет, а за повторный такой звонок может быть осужден на срок от 4 до 8 лет;

по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) в случае угрозы совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких последствий, наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое действие – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Темы: минированиеКиевполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

За бустерную дозу в "Дии" насчитают еще 500 гривен

Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет

Ковидную тысячу на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

фото, видеоК "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

инфографикаБолее половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину

Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ

Все новости...
минирование
В оккупированном Крыму тоже "минируют" школы
Из-за постоянных "минирований" школы Николаева и Черкасс переходят на дистанционку
В Киеве ищут взрывчатку в двух судах и в 46 школах
Последние новости
20:36
Канцлер Германии призвал к благоразумию при определении санкций за вторжение России
20:29
За бустерную дозу в "Дии" насчитают еще 500 гривен
20:18
Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников
20:13
В случае вторжения России сработает система оповещения – секретарь СНБО
20:11
В НАТО не принимали решений о вывозе своего персонала из Украины
20:05
Атака на госсайты: ко всем ведомствам хотят приставить офицера по киберзащите
20:00
Шмыгаль: Угроз функционированию экономики нет, не нужно паниковать
19:51
Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобили: что пришло в Беларусь на "учения"
19:45
Ляшко дал прогноз по COVID-19: заражения вдвое побьют рекорд, а смертей будет меньше
Все новости...