Ляшко дав прогноз по COVID-19: захворювання вдвічі поб'ють рекорд, а смертей буде менше

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні прогнозують удвічі більшу кількість заражень, ніж восени 2021 року.

Джерело: доповідь Ляшка на пресбрифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки й оборони

Пряма мова Ляшка: "Ми прогнозуємо, що, як мінімум, у два рази буде більша кількість випадків (зараження COVID-19 – ред.), ніж у нас була в жовтні-листопаді (2021 року – ред.)

У той же час, госпіталізацій буде менше, кількість смертей (через коронавірус – ред.) також повинна бути менша. Це завдяки тому, що значно зросла кількість імунізованих в Україні завдяки вакцинації і через те, що штам "Омікрон", як показує динаміка в Європі, менш агресивний".

Деталі: Крім того, Ляшко повідомив, що згідно з математичним моделюванням уряду, завдяки вакцинації вдалося врятувати 18 тисяч життів.

Він запевнив, що медична система наразі не має сильного навантаження, яке спостерігали в ході попередніх хвиль, та спроможна до лікування пацієнтів.

Довідково: У жовтні й листопаді 2021 року в Україні спостерігали значне зростання кількості заражень та смертності через коронавірус внаслідок поширення штаму "Дельта". Найбільша добова кількість заражень за історію пандемії була 5 листопада – понад 27 тисяч випадків.

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