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Ляшко дав прогноз по COVID-19: захворювання вдвічі поб'ють рекорд, а смертей буде менше

Понеділок, 24 січня 2022, 18:45
Ляшко дав прогноз по COVID-19: захворювання вдвічі поб'ють рекорд, а смертей буде менше
Віктор Ляшко. Фото: Дмитро Ларін, УП

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні прогнозують удвічі більшу кількість заражень, ніж восени 2021 року.

Джерело: доповідь Ляшка на пресбрифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки й оборони

Пряма мова Ляшка: "Ми прогнозуємо, що, як мінімум, у два рази буде більша кількість випадків (зараження COVID-19 – ред.), ніж у нас була в жовтні-листопаді (2021 року – ред.)

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У той же час, госпіталізацій буде менше, кількість смертей (через коронавірус – ред.) також повинна бути менша. Це завдяки тому, що значно зросла кількість імунізованих в Україні завдяки вакцинації і через те, що штам "Омікрон", як показує динаміка в Європі, менш агресивний". 

Деталі: Крім того, Ляшко повідомив, що згідно з математичним моделюванням уряду, завдяки вакцинації вдалося врятувати 18 тисяч життів. 

Він запевнив, що медична система наразі не має сильного навантаження, яке спостерігали в ході попередніх хвиль, та спроможна до лікування пацієнтів.

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Довідково: У жовтні й листопаді 2021 року в Україні спостерігали значне зростання кількості заражень та смертності через коронавірус внаслідок поширення штаму "Дельта". Найбільша добова кількість заражень за історію пандемії була 5 листопада – понад 27 тисяч випадків.

Передісторія:

  • Раніше 24 січня на нараді в Офісі президента Ляшко повідомив, що новий, більш заразний штам "Омікрон" уже виявили в 17 областях України.
  • Крім Ляшка, головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозував, що в лютому можна очікувати до 59 тисяч випадків на добу, і близько 1 мільйона випадків зараження за місяць. За його словами, такий прогноз є "оптимістичним".
  • В Україні зростає захворювання на коронавірус, наприклад, 21 січня кількість заражень за добу перевищила позначку 22 тисячі випадків. У "помаранчевій" зоні епідеміологічної небезпеки опинилися вже 10 областей. Івано-Франківська область 24 січня потрапила до "червоної" зони, за якої робота закладів харчування, спортзалів, шкіл, театрів та кіно дозволена лише за повної вакцинації відвідувачів.
  • Водночас у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що після спалаху штаму "Омікрон", пандемія в європейських країнах може піти на спад.
  • Раніше Ляшко зазначав, що наразі спалах нової "хвилі" захворювання в західному регіоні, але згодом захворюваність буде "рухатися" із заходу на схід.

Денис Карловський, УП
Теми: коронавірусЛяшко ВікторМОЗCovid-2019вакцинація
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