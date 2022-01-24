Ляшко дал прогноз по COVID-19: заражения вдвое побьют рекорд, а смертей будет меньше

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине прогнозируют вдвое большее количество заражений, чем осенью 2021 года.

Источник: доклад Ляшко на пресс-брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны

Прямая речь Ляшко: "Мы прогнозируем, что, как минимум, в два раза будет больше количество случаев (заражение COVID-19 – ред.), чем у нас было в октябре-ноябре (2021 – ред.)

В то же время госпитализаций будет меньше, количество смертей (из-за коронавируса – ред.) также должно быть меньше. Это благодаря тому, что значительно возросло количество иммунизированных в Украине благодаря вакцинации и потому, что штамм Омикрон, как показывает динамика в Европе, менее агрессивен".

Детали: Кроме того, Ляшко сообщил, что согласно математическому моделированию правительства, благодаря вакцинации удалось спасти 18 тысяч жизней.

Он заверил, что медицинская система пока не имеет сильной нагрузки, которая наблюдалась в ходе предыдущих волн, и готова к качественному лечению пациентов.

Справка: В октябре и ноябре 2021 года в Украине наблюдался значительный рост количества заражений и смертности из-за коронавируса вследствие распространения штамма "Дельта". Наибольшее суточное количество заражений в истории пандемии было 5 ноября – свыше 27 тысяч случаев.

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