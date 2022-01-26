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Новини 26 січня: США та агресія Росії, нові категорії для "тисячі Зеленського"

Середа, 26 січня 2022, 20:00
Новини 26 січня: США та агресія Росії, нові категорії для тисячі Зеленського
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: facebook-сторінка міністра

У Держдепі США вважають, що Путін готовий напасти до середини лютого; "тисячу за вакцинацію" можна буде витратити на освіту та комуналку — актуальні новини 26 січня.

Про США та Росію

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман допускає, що зимові Олімпійські ігри в Пекіні можуть вплинути на плани президента РФ Владіміра Путіна щодо можливого нападу на Україну.

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Білий дім оприлюднив окремі деталі нових масштабних санкцій у разі нового вторгнення Росії в Україну. На додаток до фінансових санкцій США також готуються до застосування нових інструментів експортного контролю, що матимуть стратегічні наслідки для Росії в середньостроковій перспективі.

Також Україна не має заперечень щодо письмових пропозицій, які Сполучені Штати мають намір цього тижня направити Росії в рамках переговорів щодо деескалації безпекової ситуації.

Про "тисячу Зеленського"

ВІДЕО ДНЯ

Програму виплат вакцинованим українцям "єПідтримка" хочуть розширити. Надалі уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням до напрямків можливих витрат освітні послуги, також планується розширити програму на комунальні послуги.

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Про інші важливі новини

Державне бюро розслідувань чекає колишнього президента Петра Порошенка 31 січня і заявляє, що народний депутат здав свої паспорти вже після повідомлення, що він ігнорує цю вимогу суду.

За два роки (2020 та 2021 рр.) відсоток українців, які довіряють президенту Володимиру Зеленському знизився на 5 процентних пунктів.

За добу 25 січня у Києві зафіксували 1 919 нових хворих на коронавірус – це найбільша кількість з 10 листопада 2021 року, коли за добу було 2002 випадки ковіду, 13 хворих померли.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін поставить Україні 5000 військових захисних шоломів. 

Голова провладної фракції "Єдина Росія" у російській Держдумі Володимир Васільєв заявив, що партія ініціювала звернення до керівництва держави з проханням розпочати постачання військової продукції "республікам" бойовиків на окупованій території Донбасу.

За добу 25 січня в Україні зафіксували 24 321 новий випадок COVID-19 і 141 летальний випадок, госпіталізували 3 073 особи, одужало 5 514 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 81 736 людей.

Українська правда
Теми: СШАДерждумазброясанкції
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