Новини 26 січня: США та агресія Росії, нові категорії для "тисячі Зеленського"

У Держдепі США вважають, що Путін готовий напасти до середини лютого; "тисячу за вакцинацію" можна буде витратити на освіту та комуналку — актуальні новини 26 січня.

Про США та Росію

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман допускає, що зимові Олімпійські ігри в Пекіні можуть вплинути на плани президента РФ Владіміра Путіна щодо можливого нападу на Україну.

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Білий дім оприлюднив окремі деталі нових масштабних санкцій у разі нового вторгнення Росії в Україну. На додаток до фінансових санкцій США також готуються до застосування нових інструментів експортного контролю, що матимуть стратегічні наслідки для Росії в середньостроковій перспективі.

Також Україна не має заперечень щодо письмових пропозицій, які Сполучені Штати мають намір цього тижня направити Росії в рамках переговорів щодо деескалації безпекової ситуації.

Про "тисячу Зеленського"

ВІДЕО ДНЯ

Програму виплат вакцинованим українцям "єПідтримка" хочуть розширити. Надалі уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням до напрямків можливих витрат освітні послуги, також планується розширити програму на комунальні послуги.

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Про інші важливі новини

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