Новости 26 января: США и агрессия России, новые категории для "тысячи Зеленского"

В Госдепе США считают, что Путин готов напасть к середине февраля; "тысячу за вакцинацию" можно будет потратить на образование и коммуналку - актуальные новости 26 января.

О США и России

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман допускает, что зимние Олимпийские игры в Пекине могут повлиять на планы президента РФ Владимира Путина по поводу возможного нападения на Украину.

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Белый дом обнародовал некоторые детали новых масштабных санкций в случае нового вторжения России в Украину. В дополнение к финансовым санкциям США также готовятся к применению новых инструментов экспортного контроля, которые будут иметь стратегические последствия для России в среднесрочной перспективе.

Также Украина не имеет возражений по поводу письменных предложений, которые Соединенные Штаты намерены на этой неделе направить России в рамках переговоров по деэскалации ситуации безопасности.

О "тысяче Зеленского"

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Программу выплат вакцинированным украинцам "поддержка" хотят расширить. В дальнейшем правительство планирует расширить программу на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов на образовательные услуги, также планируется расширить программу на коммунальные услуги.

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