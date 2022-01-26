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МЗС України просить посольства західних країн "не нагнітати"

Середа, 26 січня 2022, 23:18
Будівля МЗС у Києві. Фото: пресслужба МЗС

У Міністерстві закордонних справ прокоментували рішення деяких дипломатичних представництв евакуювати частину співробітників і попросили "не нагнітати інформаційне поле".

Джерело: сайт МЗС

Дослівно: "Міністерство закордонних справ вітає рішення абсолютної більшості іноземних партнерів не змінювати режим роботи дипломатичних представництв в Україні, у тому числі не здійснювати евакуацію членів родин і співробітників. 

Підтверджуємо позицію про передчасність таких кроків на цьому етапі. При цьому, продовжуємо тісну взаємодію з партнерами щодо оцінки подальших ризиків і загроз агресії Росії. 

Закликаємо іноземних партнерів утримуватися від кроків в публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле та розхитують суспільство".

Передісторія: 

  • 26 січня американське посольство в Києві опублікувало повідомлення, в якому наполегливо закликає громадян США розглянути можливість залишити Україну якомога швидше.
  • 24 січня Держдеп зобов’язав членам сімей американських дипломатів повернутися додому з України, а також дозволив повернення до Штатів додаткового персоналу в посольстві в Києві.
  • Велика Британія, Канада й Австралія дозволили повернутися додому частині своїх співробітників у посольствах в Україні. 
  • У Міністерстві закордонних справ України назвали таке рішення цих чотирьох країн "передчасним".
  • На свій день народження президент Володимир Зеленський записав відео, в якому попросив українців не панікувати та запевнив, що влада працює над досягненням миру.

Українська правда
Теми: МЗССШАдипломатичні відносиниВелика Британія
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