МЗС України просить посольства західних країн "не нагнітати"
Середа, 26 січня 2022, 22:18
У Міністерстві закордонних справ прокоментували рішення деяких дипломатичних представництв евакуювати частину співробітників і попросили "не нагнітати інформаційне поле".
Джерело: сайт МЗС
Дослівно: "Міністерство закордонних справ вітає рішення абсолютної більшості іноземних партнерів не змінювати режим роботи дипломатичних представництв в Україні, у тому числі не здійснювати евакуацію членів родин і співробітників.
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Підтверджуємо позицію про передчасність таких кроків на цьому етапі. При цьому, продовжуємо тісну взаємодію з партнерами щодо оцінки подальших ризиків і загроз агресії Росії.
Закликаємо іноземних партнерів утримуватися від кроків в публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле та розхитують суспільство".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 26 січня американське посольство в Києві опублікувало повідомлення, в якому наполегливо закликає громадян США розглянути можливість залишити Україну якомога швидше.
- 24 січня Держдеп зобов’язав членам сімей американських дипломатів повернутися додому з України, а також дозволив повернення до Штатів додаткового персоналу в посольстві в Києві.
- Велика Британія, Канада й Австралія дозволили повернутися додому частині своїх співробітників у посольствах в Україні.
- У Міністерстві закордонних справ України назвали таке рішення цих чотирьох країн "передчасним".
- На свій день народження президент Володимир Зеленський записав відео, в якому попросив українців не панікувати та запевнив, що влада працює над досягненням миру.
Українська правда