МЗС України просить посольства західних країн "не нагнітати"

У Міністерстві закордонних справ прокоментували рішення деяких дипломатичних представництв евакуювати частину співробітників і попросили "не нагнітати інформаційне поле".

Джерело: сайт МЗС

Дослівно: "Міністерство закордонних справ вітає рішення абсолютної більшості іноземних партнерів не змінювати режим роботи дипломатичних представництв в Україні, у тому числі не здійснювати евакуацію членів родин і співробітників.

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Підтверджуємо позицію про передчасність таких кроків на цьому етапі. При цьому, продовжуємо тісну взаємодію з партнерами щодо оцінки подальших ризиків і загроз агресії Росії.

Закликаємо іноземних партнерів утримуватися від кроків в публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле та розхитують суспільство".

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