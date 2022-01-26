МИД Украины просит посольства западных стран "не нагнетать"
В Министерстве иностранных дел прокомментировали решение некоторых дипломатических представительств эвакуировать часть сотрудников и попросили "не нагнетать информационное поле".
Источник: сайт МИД
Дословно: "Министерство иностранных дел приветствует решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы дипломатических представительств в Украине, в том числе не производить эвакуацию членов семей и сотрудников.
Подтверждаем позицию о преждевременности подобных шагов на этом этапе. При этом продолжаем тесное взаимодействие с партнерами по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии России.
Призываем иностранных партнеров воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество".
Предыстория:
- 26 января американское посольство в Киеве опубликовало сообщение, в котором упорно призывает граждан США рассмотреть возможность оставить Украину как можно скорее.
- 24 января Госдеп обязал членов семей американских дипломатов вернуться домой из Украины, а также разрешил возвращение в Штаты дополнительного персонала в посольстве в Киеве.
- Великобритания, Канада и Австралия разрешили вернуться домой части своих сотрудников в посольствах в Украине.
- В Министерстве иностранных дел Украины назвали такое решение этих четырех стран "преждевременным".
- На свой день рождения президент Владимир Зеленский записал видео, в котором попросил украинцев не паниковать и заверил, что власть работает над достижением мира.