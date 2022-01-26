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МИД Украины просит посольства западных стран "не нагнетать"

Среда, 26 января 2022, 23:18

В Министерстве иностранных дел прокомментировали решение некоторых дипломатических представительств эвакуировать часть сотрудников и попросили "не нагнетать информационное поле".

Источник: сайт МИД

Дословно: "Министерство иностранных дел приветствует решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы дипломатических представительств в Украине, в том числе не производить эвакуацию членов семей и сотрудников.

Подтверждаем позицию о преждевременности подобных шагов на этом этапе. При этом продолжаем тесное взаимодействие с партнерами по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии России.

Призываем иностранных партнеров воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество".

Предыстория:

  • 26 января американское посольство в Киеве опубликовало сообщение, в котором упорно призывает граждан США рассмотреть возможность оставить Украину как можно скорее.
  • 24 января Госдеп обязал членов семей американских дипломатов вернуться домой из Украины, а также разрешил возвращение в Штаты дополнительного персонала в посольстве в Киеве.
  • ВеликобританияКанада и Австралия разрешили вернуться домой части своих сотрудников в посольствах в Украине.
  • В Министерстве иностранных дел Украины назвали такое решение этих четырех стран "преждевременным".
  • На свой день рождения президент Владимир Зеленский записал видео, в котором попросил украинцев не паниковать и заверил, что власть работает над достижением мира.

Украинская правда
Темы: МИДСШАдипломатические отношенияВеликобритания


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