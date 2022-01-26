МИД Украины просит посольства западных стран "не нагнетать"

В Министерстве иностранных дел прокомментировали решение некоторых дипломатических представительств эвакуировать часть сотрудников и попросили "не нагнетать информационное поле".

Источник: сайт МИД

Дословно: "Министерство иностранных дел приветствует решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы дипломатических представительств в Украине, в том числе не производить эвакуацию членов семей и сотрудников.

Подтверждаем позицию о преждевременности подобных шагов на этом этапе. При этом продолжаем тесное взаимодействие с партнерами по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии России.

Призываем иностранных партнеров воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество".

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