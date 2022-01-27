Головні новини середи і ночі: США та агресія Росії, новий допит Порошенка

Венді Шерман у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО після перемовин з росіянами 12 січня 2022 року. фото: getty images

У Держдепі США вважають, що Путін готовий напасти до середини лютого; ДБР викликало Порошенка на новий допит і визнало, що паспорти він здав.

Про США та Росію

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман допускає, що зимові Олімпійські ігри в Пекіні можуть вплинути на плани президента РФ Владіміра Путіна щодо можливого нападу на Україну.

Білий дім оприлюднив окремі деталі нових масштабних санкцій у разі нового вторгнення Росії в Україну. На додаток до фінансових санкцій США також готуються до застосування нових інструментів експортного контролю, що матимуть стратегічні наслідки для Росії в середньостроковій перспективі.

Також Україна не має заперечень щодо письмових пропозицій, які Сполучені Штати мають намір цього тижня направити Росії в рамках переговорів щодо деескалації безпекової ситуації.

Про новий допит Порошенка

Державне бюро розслідувань чекає колишнього президента Петра Порошенка 31 січня і заявляє, що народний депутат здав свої паспорти вже після повідомлення, що він ігнорує цю вимогу суду.

О 16:00 понеділка, 24 січня, Порошенка чекав слідчий ДБР для проведення допиту в якості підозрюваного.

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