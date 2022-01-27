Главные новости среды и ночи: США и агрессия России, новый допрос Порошенко

Венди Шерман в Брюсселе в штаб-квартире НАТО после переговоров с россиянами 12 января 2022 года. фото: getty images

В Госдепе США считают, что Путин готов напасть к середине февраля; ГБР вызвало Порошенко на новый допрос и признало, что паспорта он сдал.

О США и России

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман допускает, что зимние Олимпийские игры в Пекине могут повлиять на планы президента РФ Владимира Путина по поводу возможного нападения на Украину.

Белый дом обнародовал некоторые детали новых масштабных санкций в случае нового вторжения России в Украину. В дополнение к финансовым санкциям США также готовятся к применению новых инструментов экспортного контроля, которые будут иметь стратегические последствия для России в среднесрочной перспективе.

Также Украина не имеет возражений по поводу письменных предложений, которые Соединенные Штаты намерены на этой неделе направить России в рамках переговоров по деэскалации ситуации безопасности.

О новом допросе Порошенко

Государственное бюро расследований ждет бывшего президента Петра Порошенко 31 января и заявляет, что народный депутат сдал свои паспорта уже после сообщения, что он игнорирует это требование суда.

В 16:00 понедельника, 24 января, Порошенко ждал следователь ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого

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