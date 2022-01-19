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Росія заявила, що "не збирається нападати", і знову киває на "гарячі голови" у Києві

Середа, 19 січня 2022, 10:15
Росія заявила, що не збирається нападати, і знову киває на гарячі голови у Києві
Ілюстративне фото з сайту Міноборони РФ

Посольство РФ у США заявляє, що Росія не збирається нападати на Україну, хоч і не заперечує накопичення військ біля наших кордонів.

Джерело: коментар Посольства Росії в США у Facebook

Дослівно: "Вкотре наголошуємо: Росія ні на кого не збирається нападати. Практика переміщення військ на своїй землі – наше суверенне право.

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Закликаємо припинити істерику і не нагнітати напруженість навколо проблеми Донбасу. А головне – не підштовхувати "гарячі голови" у Києві до нових провокацій".

Деталі: Російські дипломати додали, що, "якщо США справді віддані дипломатичним зусиллям щодо врегулювання внутрішньоукраїнського (як стверджує російська пропаганда – ред.) конфлікту, їм варто відмовитися від планів щодо постачання нових партій озброєнь для ЗСУ".

Натомість, заявили росіяни, "Вашингтону слід би скористатися своїм впливом на владу України, щоб переконати їх припинити саботаж Мінських домовленостей".

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Так у посольстві відреагували на те, що: 18 січня високопосадовці Білого дому, Держдепу та Пентагону "в унісон заявили про відсутність кроків щодо деескалації на російсько-українському кордоні".

У Білому домі вважають, що Росія може будь-якої миті вторгнутися в Україну, зокрема з території Білорусі.

Передісторія: 

  • Росія здійснює агресію проти України з початку 2014 року, коли окупувала Крим та спровокувала збройний конфлікт на сході України, який підживлює донині. 
  • Із кінця жовтня 2021 року РФ нарощує військову міць біля кордонів України та веде агресивну політику, аби завадити руху України до НАТО. 
  • США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході Україні, аби під приводом фейковової атаки на російських військових вторгнутися в Україну в січні-лютому 2022 року.
  • Вашингтон розробив багато різних варіантів болючого впливу на Москву у випадку, якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. США ведуть із Євросоюзо мпереговори про можливі санкції для Росії. 
  • США виділили в новому бюджеті гроші на посилення обороноздатності України, а Велика Британія почала надсилати Україні літаки з протитанковою зброєю.

Теми: РосіяСШАУкраїнавійна
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