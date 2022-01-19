Росія заявила, що "не збирається нападати", і знову киває на "гарячі голови" у Києві
Посольство РФ у США заявляє, що Росія не збирається нападати на Україну, хоч і не заперечує накопичення військ біля наших кордонів.
Джерело: коментар Посольства Росії в США у Facebook
Дослівно: "Вкотре наголошуємо: Росія ні на кого не збирається нападати. Практика переміщення військ на своїй землі – наше суверенне право.
Закликаємо припинити істерику і не нагнітати напруженість навколо проблеми Донбасу. А головне – не підштовхувати "гарячі голови" у Києві до нових провокацій".
Деталі: Російські дипломати додали, що, "якщо США справді віддані дипломатичним зусиллям щодо врегулювання внутрішньоукраїнського (як стверджує російська пропаганда – ред.) конфлікту, їм варто відмовитися від планів щодо постачання нових партій озброєнь для ЗСУ".
Натомість, заявили росіяни, "Вашингтону слід би скористатися своїм впливом на владу України, щоб переконати їх припинити саботаж Мінських домовленостей".
Так у посольстві відреагували на те, що: 18 січня високопосадовці Білого дому, Держдепу та Пентагону "в унісон заявили про відсутність кроків щодо деескалації на російсько-українському кордоні".
У Білому домі вважають, що Росія може будь-якої миті вторгнутися в Україну, зокрема з території Білорусі.
Передісторія:
- Росія здійснює агресію проти України з початку 2014 року, коли окупувала Крим та спровокувала збройний конфлікт на сході України, який підживлює донині.
- Із кінця жовтня 2021 року РФ нарощує військову міць біля кордонів України та веде агресивну політику, аби завадити руху України до НАТО.
- США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході Україні, аби під приводом фейковової атаки на російських військових вторгнутися в Україну в січні-лютому 2022 року.
- Вашингтон розробив багато різних варіантів болючого впливу на Москву у випадку, якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. США ведуть із Євросоюзо мпереговори про можливі санкції для Росії.
- США виділили в новому бюджеті гроші на посилення обороноздатності України, а Велика Британія почала надсилати Україні літаки з протитанковою зброєю.