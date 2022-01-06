Пункти вакцинації від ковіду візьмуть паузу на Різдво
Четвер, 6 січня 2022, 21:13
Міністерство охорони здоров'я попереджає, що в день Різдва – 7 січня – пункти вакцинації проти коронавірусу будть закритими.
Джерело: МОЗ
Дослівно: "7 січня центри та пункти вакцинації від COVID-19 будуть закриті. Вже з 8 січня вони відновлять роботу за звичайним графіком".
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Нагадаємо: 6 січня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.
Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 будуть вводити усім охочим в Україні вже з 8 січня.
Українська правда