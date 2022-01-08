Китайські вчені знайшли воду на Місяці

Китайські вчені виявили воду у зразку місячного ґрунту, доставленого на Землю автоматичною міжпланетною станцією (АМС) "Чан'є-5" у 2020 році.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Science Advances

Дослівно: "Ми публікуємо аналіз результатів, заснованих на даних у спектрах відображення від 0.48 до 3.2 мікрометрів, отриманих апаратом, що спускається, зонда "Чан'е-5" (...) За нашими підрахунками, в зразку місячного ґрунту міститься 120 мільйонних часток води, здебільшого, яка з'явилася в ньому завдяки сонячному вітру".

Деталі: У матеріалі наголошується, що ґрунт був зібраний у північній частині області "Океан Бур".

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