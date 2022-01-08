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Китайські вчені знайшли воду на Місяці

Субота, 8 січня 2022, 22:59
Китайські вчені знайшли воду на Місяці
Місяць, фото pixabay

Китайські вчені виявили воду у зразку місячного ґрунту, доставленого на Землю автоматичною міжпланетною станцією (АМС) "Чан'є-5" у 2020 році.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Science Advances

Дослівно: "Ми публікуємо аналіз результатів, заснованих на даних у спектрах відображення від 0.48 до 3.2 мікрометрів, отриманих апаратом, що спускається, зонда "Чан'е-5" (...) За нашими підрахунками, в зразку місячного ґрунту міститься 120 мільйонних часток води, здебільшого, яка з'явилася в ньому завдяки сонячному вітру".

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Деталі: У матеріалі наголошується, що ґрунт був зібраний у північній частині області "Океан Бур".

Нагадаємо:

  • Китайський зонд "Чан'є-5" був запущений у листопаді 2020 року, 1 грудня 2020 зонд дісався Місяця, а потім повернувся на Землю 16 грудня того ж року, доставивши на Землю 1731 грам місячного ґрунту.

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Теми: космоснаукаКитай
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