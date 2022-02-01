Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Січень в "Українській правді". Підсумки місяця

Вівторок, 1 лютого 2022, 14:30
Січень в Українській правді. Підсумки місяця
колаж: Андрій Калістратенко

Перший місяць 2022-го здавалося б тривав цілу вічність. 

Зустріч Нового року, святкування Різдва та 12 офіційних вихідних затьмарила тривога і страх можливої повномасштабної війни в Україні.

Редакція "Української правди" ж в цей час працювала у посиленому турборежимі. 

Реклама:

Про важливі матеріали, спільну планірку з Клубом УП, розслідування, тижневі відеодайджести та англомовну версію "Європейської правди" – розповідаємо у щомісячних підсумках.

Спільна "планірка" з Клубом УП

Кожного тижня редакція "Української правди" проводить редакційні наради, які ми називаємо "планірками". 

Цього місяця на одну з зум-нарад вкотре долучилися наші читачі з Клубу УП.

ВІДЕО ДНЯ

Редакція обговорювала найближчі плани видання, зокрема й запланований запуск youtube-каналу "Економічної правди", а читачі пропонували теми для статей, деякі з них УП одразу ж взяла в роботу. Також ми говорили про безпеку журналістів у зв’язку з можливою ескалацією, а також політичну ситуацію в країні загалом.

 

"Спільні планірки з читачами допомагають нам бути у тонусі, бо отримуємо корисний, конструктивний зворотний зв'язок від найактивнішої частини нашої аудиторії. Ці зустрічі також надихають, бо маємо змогу подивитися на ситуацію в країні й те, як ми її висвітлюємо, з іншого ракурсу – очима наших читачів", – розповідає керівниця Клубу УП Олександра Гайворонська.

Якщо ви також хочете долучатися до "планірок" та внутрішніх заходів УП, дізнаватися ексклюзивну інформацію першими та отримувати знижки від наших партнерів  – ставайте частинкою Спільноти "Української правди".

Розслідування

Світовий досвід демонструє, що лідери держав та члени їхніх родин, як правило, відпочивають у межах своїх країн та публічно повідомляють громадян про відпустки. 

Натомість президент Володимир Зеленський і його офіс завжди розповідають про свої відпустки лише після розголосу у засобах масової інформації.

У січні в політичних колах з'явилася інформація про те, що президент з родиною начебто полетів відпочивати до однієї з екзотичних країн на березі Індійського океану.

"Українська правда" вирішила перевірити цю інформацію.

Розслідування Михайла Ткача "Зе!Сейшели. Чи літав президент у відпустку на острови?"

Важливі матеріали місяця

У січні особливо популярним став вислів "Si vis pacem, para bellum", що в перекладі з латинської означає "Хочеш миру, готуйся до війни". Ми ж підготували підбірку корисних та важливих текстів:

Відеоновини. Підсумки тижня

За потоком інформації, що несеться звідусіль, часто можна пропустити найважливіше. Тож наприкінці січня редакції "Української правди" та "Економічної правди" започаткували щотижневі відео-огляди найважливіших подій.

Щоб краще розібратися та систематизувати інформацію про війну в Україні – читайте або дивіться огляд Романа Романюка.

Три варіанти наступу Росії і як її зупинити. Тижневий дайджест

А про найважливіші економічні новини останніх днів січня – дивіться у матеріалі Іллі Колдомасова; "Долар вже по 29, машини-фантоми штрафують порушників, чи дійсно Дію зламали?".

"Медіабіль: Майбутнє – це біль"

Робити медіа в Україні – це завжди біль, який може полегшити тільки хороша конференція. 

Виконавчий директор "Української правди" Андрій Боборикін став співорганізатором щорічної конференції для медіаменеджерів "Медіабіль"

Головна тема цьогорічної конференції: чому майбутнє медіа – це біль. 

Провідні медійники ділилися досвідом своїх видань та говорили про майбутнє новинних та нішевих медіа, а також про майбутнє лайфстайлу. 

 
Зліва направо: Катерина Коберник "Баблель", Денис Зеленов "ТРК Люкс", Андрій Боборикін "Українська правда"
фото максима гардуса

Боборикін також є автором однойменного подкасту. У кожному випуску Андрій говорить з провідними медіаменеджерами, редакторами, видавцями, маркетологами про те, як робити медіа в сучасному світі.

Слухати Медіабіль!

"Європейська правда" тепер англійською! 

Тепер читати перевірену інформацію про важливі для міжнародної спільноти події в Україні можна на англомовній версії "Європейської правди".

"Ми вирішили обмежитися перекладом коротких резюме тих статей, оглядів та інтерв'ю, які описують події в Україні та/або адресовані міжнародній аудиторії", – поділився редактор видання Сергій Сидоренко.

 

Тож сміливо поширюйте посилання на Європравду вашим іноземним колегам, друзям і близьким. 

****

Сподіваємося, що лютий принесе для України тільки хороші новини. А поки продовжуємо тримати руку на пульсі.

Дякуємо, що читаєте нас!

Теми: ЗМІмедіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
ЗМІ
Такої війни ще не було, тому вся аналітика у ЗМІ поверхнева і може бути небезпечна − Данілов
Про ймовірну загибель Пригожина сказали на російському держканалі
В онлайн-ЗМІ Болгарії втричі побільшало російської пропаганди
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: