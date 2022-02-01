Телефонну розмову Джонсона і Путіна перенесли на середу

ДЖОНСОН І ПУТІН 2020 РІК. ФОТО: GETTY IMAGES

Телефонну розмову прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона і президента РФ Володимира Путіна, яка планувалася на понеділок, перенесли на середу.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Речник Джонсона підтвердив зміни у розкладі після того, як Кремль відхилив прохання провести телефонні переговори у вівторок.

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Розмову в понеділок було скасовано, щоб Джонсон міг зробити заяву перед депутатами в парламенті щодо вечірок на Даунінг-стріт під час карантину.

Джонсон у вівторок прибуде в Україну і проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським. Лідери також планують ввечері пресконференцію.

Раніше стало відомо, що у міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у понеділок ввечері за кілька годин до запланованої поїздки в Україну виявився позитивний результат на коронавірус.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше повідомив деталі про новий формат співпраці між Україною, Польщею та Британією, про створення якого мають оголосити найближчим часом.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів у Києві, що новий формат передусім покликаний зміцнити безпеку у регіоні, у чому зацікавлені всі три країни.