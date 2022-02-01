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Телефонну розмову Джонсона і Путіна перенесли на середу

Вівторок, 1 лютого 2022, 17:05
ДЖОНСОН І ПУТІН 2020 РІК. ФОТО: GETTY IMAGES

Телефонну розмову прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона і президента РФ Володимира Путіна, яка планувалася на понеділок, перенесли на середу.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Речник Джонсона підтвердив зміни у розкладі після того, як Кремль відхилив прохання провести телефонні переговори у вівторок.

Розмову в понеділок було скасовано, щоб Джонсон міг зробити заяву перед депутатами в парламенті щодо вечірок на Даунінг-стріт під час карантину.

Джонсон у вівторок прибуде в Україну і проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським. Лідери також планують ввечері пресконференцію.

Раніше стало відомо, що у міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у понеділок ввечері за кілька годин до запланованої поїздки в Україну виявився позитивний результат на коронавірус.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше повідомив деталі про новий формат співпраці між Україною, Польщею та Британією, про створення якого мають оголосити найближчим часом.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів у Києві, що новий формат передусім покликаний зміцнити безпеку у регіоні, у чому зацікавлені всі три країни.

Теми: Велика БританіяПутінРосіяУкраїна
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