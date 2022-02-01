Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Телефонный разговор Джонсона и Путина перенесли на среду

Вторник, 1 февраля 2022, 17:05
ДЖОНСОН И ПУТИН 2020 ГОД. ФОТО: GETTY IMAGES

Планировавшийся на понедельник телефонный разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента РФ Владимира Путина перенесли на среду.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Представитель Джонсона подтвердил изменения в расписании после того, как Кремль отклонил просьбу провести телефонные переговоры во вторник.

Разговор в понедельник был отменен, чтобы Джонсон мог сделать заявление перед депутатами в парламенте по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время карантина.

Джонсон во вторник прибудет в Украину и проведет переговоры с президентом Зеленским. Лидеры также планируют вечером пресс-конференцию.

Ранее стало известно, что у министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в понедельник вечером за несколько часов до запланированной поездки в Украину оказался положительный результат теста на коронавирус.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые сообщил детали о новом формате сотрудничества между Украиной, Польшей и Британией, о создании которого должны объявить в ближайшее время.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что новый формат прежде всего призван укрепить безопасность в регионе, в чем заинтересованы все три страны.

Темы: ВеликобританияПутинРосcияУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса

"Утерянное" видео ДТП с Трухиным: у Венедиктовой вину положили на патрульную полицию

Новости 4 февраля: реакция Монастырского на ДТП с Трухиным, матч Украины и России

видеоУкраина минимально проиграла России в полуфинале Евро-22 по футзалу

"Украинская правда" передала видео с Трухиным в НАБУ

видеоМонастырский наконец отреагировал на скандальное видео с Трухиным: Я бы его послал

Все новости...
Великобритания
Новый альянс Украина-Польша-Британия: Кулеба рассказал о деталях
Премьер Польши объяснил, чем полезен новый формат сотрудничества с Украиной и Британией
Украина, Польша и Британия: украинцы ответили, как относятся к такому военному союзу
Последние новости
01:10
Комиссия не выполняет свою работу – временная поверенная США об избрании руководителя САП
00:34
Рынок электроэнергии: НКРЭКУ ввела ряд ограничительных мер
23:56
Разумков обратится к КСУ по поводу назначения главы ГБР
23:33
Франция обновила условия въезда для украинцев
23:03
фотоСамый большой монумент Украины подсветили цветами флага
22:38
Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса
22:13
Заработала "горячая линия" территориальной обороны
21:55
Новости экономики: провальный запуск спутника, Олимпиада и потери Цукерберга
21:48
В Офисе президента подтвердили визит Шольца в Украину
21:32
Акции Ford упали более чем на 10% – не оправдал ожиданий инвесторов
Все новости...