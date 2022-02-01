Телефонный разговор Джонсона и Путина перенесли на среду

Планировавшийся на понедельник телефонный разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента РФ Владимира Путина перенесли на среду.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Представитель Джонсона подтвердил изменения в расписании после того, как Кремль отклонил просьбу провести телефонные переговоры во вторник.

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Разговор в понедельник был отменен, чтобы Джонсон мог сделать заявление перед депутатами в парламенте по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время карантина.

Джонсон во вторник прибудет в Украину и проведет переговоры с президентом Зеленским. Лидеры также планируют вечером пресс-конференцию.

Ранее стало известно, что у министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в понедельник вечером за несколько часов до запланированной поездки в Украину оказался положительный результат теста на коронавирус.

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Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые сообщил детали о новом формате сотрудничества между Украиной, Польшей и Британией, о создании которого должны объявить в ближайшее время.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что новый формат прежде всего призван укрепить безопасность в регионе, в чем заинтересованы все три страны.