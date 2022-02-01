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Британія активує санкції, як тільки нога солдата РФ перетне український кордон

Вівторок, 1 лютого 2022, 21:54
БОРИС ДЖОНСОН У РЕЗИДЕНЦІЇ УРЯДУ НА ДАВНІНҐ-СТРИТ, 10, В ЛОНДОНІ 12 ГРУДНЯ 2021 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон і інші країни активують санкції і інші заходи проти РФ у ту ж мить, як нога російського солдата наважиться перетнути український кордон.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми разом з іншими державами готуємо пакет санкцій та інших заходів, які буде активовано в ту саму хвилину як нога російського солдата наважиться перетнути український кордон і ступити на українську територію" - заявив Джонсон.

Він наголосив також, що санкції запрацюють автоматично, як тільки почнеться вторгнення.

"Ми все це робимо не для того, щоб виявити ворожість до Росії, а щоб продемонструвати свою відданість захисту свободи, демократії та суверенітету України перед лицем агресії" - додав він.

Він також наголосив, що народ України має виключне право самому обирати, як правити у власній державі і до якої організації приєднуватися.

"Зараз дуже важливо, щоб РФ зробила крок назад і повернулася до дипломатії" - сказав Джонсон.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс у понеділок внесла в парламент новий законопроєкт, який посилить і розширить режим санкцій Британії у відповідь на агресію Росії проти України.

Теми: Велика БританіяРосіявійнасанкції
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