УП отримала відео кортежу Ярославського після ДТП
П'ятниця, 11 лютого 2022, 00:44
"Українська правда" публікує відео в ніч на 10 лютого з камер спостереження, що зафіксували кортеж бізнесмена Олександра Ярославського після ДТП, в якій загинула людина.
Джерело: УП
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Передісторія:
- Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка — на місці ДТП, за даними УП, знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
- Пізніше стало відомо, що Ярославський полетів з Харкова до Лондона.
- У Національній поліції повідомили, що бізнесмена через можливу причетність до скоєння ДТП викликатимуть на допит.
- Сам Ярославський заявив, що спав вдома у той момент, коли трапилася ДТП.
- Пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює бізнесмен, зазначає, що за кермом автівки сидів їхній водій. Також у компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона для зустрічі зі своєю родиною.
- Жертву ДТП за участю кортежа Ярославського переїхали двічі — про це УП повідомили джерела в правоохоронних органах. Крім цього співрозмовник стверджує, що бізнесмен був на місці події.
Українська правда