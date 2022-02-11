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УП отримала відео кортежу Ярославського після ДТП

П'ятниця, 11 лютого 2022, 00:44
УП отримала відео кортежу Ярославського після ДТП

"Українська правда" публікує відео в ніч на 10 лютого з камер спостереження, що зафіксували кортеж бізнесмена Олександра  Ярославського після ДТП, в якій загинула людина.

Джерело: УП

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Передісторія:

  • Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка — на місці ДТП, за даними УП, знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
  • Пізніше стало відомо, що Ярославський полетів з Харкова до Лондона.
  • У Національній поліції повідомили, що бізнесмена через можливу причетність до скоєння ДТП викликатимуть на допит.
  • Сам Ярославський заявив, що спав вдома у той момент, коли трапилася ДТП.
  • Пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює бізнесмен, зазначає, що за кермом автівки сидів їхній водій. Також у компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона для зустрічі зі своєю родиною.
  • Жертву ДТП за участю кортежа Ярославського переїхали двічі — про це УП повідомили джерела в правоохоронних органах. Крім цього співрозмовник стверджує, що бізнесмен був на місці події.

Українська правда
Теми: аварія
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