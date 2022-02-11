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УП получила видео кортежа Ярославского после ДТП

Пятница, 11 февраля 2022, 00:44
УП получила видео кортежа Ярославского после ДТП

"Украинская правда" публикует видео в ночь на 10 февраля с камер наблюдения, зафиксировавших кортеж бизнесмена Александра Ярославского после ДТП, в котором погиб человек.

Источник: УП

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Предыстория:

  • Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП, по данным УП, нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
  • Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.
  • В Национальной полиции сообщили, что бизнесмена из-за возможной причастности к совершению ДТП будут вызывать на допрос.
  • Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.
  • Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, отмечает, что за рулем автомобиля сидел их водитель. Также в компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.
  • Жертву ДТП с участием Ярославского кортежа переехали дважды — об этом УП сообщили источники в правоохранительных органах. Кроме этого собеседник утверждает, что бизнесмен был на месте происшествия.

Украинская правда
Темы: авария
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