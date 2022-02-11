ДТП з кортежем: Щодо поліцейських та прокурорів Харківщини проведуть розслідування — Венедіктова

Генпрокурорка Ірина Венедіктова відреагувала на справу щодо ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського на Харківщині – щодо співробітників Нацполіції Харківщини і прокурорів Харківської обласної прокуратури проведуть розслідування.

Джерело: Венедіктова у facebook

Деталі: У п’ятницю до ЄРДР внесуть відомості щодо співробітників Нацполіції Харківщини і прокурорів Харківської обласної прокуратури. Венедіктова сказала, що "має бути проведене повноцінне і неупереджене розслідування відносно цих посадових осіб".

Зазначається, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюватиме Офіс генпрокурора.

Венедіктова сказала, що справа на її особистому контролі, і що "злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено".

Що передувало: Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна, якого підозрюють у фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем Олександра Ярославського. Стало відомо, що слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу (водія - ред.), яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість згодом з’ясувалося, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці.

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