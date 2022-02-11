ДТП з кортежем: Щодо поліцейських та прокурорів Харківщини проведуть розслідування — Венедіктова
Генпрокурорка Ірина Венедіктова відреагувала на справу щодо ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського на Харківщині – щодо співробітників Нацполіції Харківщини і прокурорів Харківської обласної прокуратури проведуть розслідування.
Джерело: Венедіктова у facebook
Деталі: У п’ятницю до ЄРДР внесуть відомості щодо співробітників Нацполіції Харківщини і прокурорів Харківської обласної прокуратури. Венедіктова сказала, що "має бути проведене повноцінне і неупереджене розслідування відносно цих посадових осіб".
Зазначається, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюватиме Офіс генпрокурора.
Венедіктова сказала, що справа на її особистому контролі, і що "злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено".
Що передувало: Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна, якого підозрюють у фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем Олександра Ярославського. Стало відомо, що слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу (водія - ред.), яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість згодом з’ясувалося, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці.
Передісторія:
- Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка — на місці ДТП, за даними УП, знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
- Пізніше стало відомо, що Ярославський полетів з Харкова до Лондона.
- У Національній поліції повідомили, що бізнесмена через можливу причетність до скоєння ДТП викликатимуть на допит.
- Сам Ярославський заявив, що спав вдома у той момент, коли трапилася ДТП.
- Пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює бізнесмен, зазначає, що за кермом автівки сидів їхній водій. Також у компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона для зустрічі зі своєю родиною.
- Жертву ДТП за участю кортежа Ярославського переїхали двічі — про це УП повідомили джерела в правоохоронних органах. Крім цього співрозмовник стверджує, що бізнесмен був на місці події.