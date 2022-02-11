Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДТП з кортежем: Щодо поліцейських та прокурорів Харківщини проведуть розслідування — Венедіктова

П'ятниця, 11 лютого 2022, 02:43

Генпрокурорка Ірина Венедіктова відреагувала на справу щодо ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського на Харківщині – щодо співробітників Нацполіції Харківщини і прокурорів Харківської обласної прокуратури проведуть розслідування.

Джерело: Венедіктова у facebook

Деталі: У п’ятницю до ЄРДР внесуть відомості щодо співробітників Нацполіції Харківщини і прокурорів Харківської обласної прокуратури. Венедіктова сказала, що "має бути проведене повноцінне і неупереджене розслідування відносно цих посадових осіб".

Реклама:

Зазначається, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюватиме Офіс генпрокурора.

Венедіктова сказала, що справа на її  особистому контролі, і що "злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено".

Що передувало: Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна, якого підозрюють у фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем Олександра Ярославського. Стало відомо, що слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу (водія - ред.), яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість згодом з’ясувалося, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка — на місці ДТП, за даними УП, знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
  • Пізніше стало відомо, що Ярославський полетів з Харкова до Лондона.
  • У Національній поліції повідомили, що бізнесмена через можливу причетність до скоєння ДТП викликатимуть на допит.
  • Сам Ярославський заявив, що спав вдома у той момент, коли трапилася ДТП.
  • Пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює бізнесмен, зазначає, що за кермом автівки сидів їхній водій. Також у компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона для зустрічі зі своєю родиною.
  • Жертву ДТП за участю кортежа Ярославського переїхали двічі — про це УП повідомили джерела в правоохоронних органах. Крім цього співрозмовник стверджує, що бізнесмен був на місці події.

Теми: аваріяОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
аварія
Чому розбилася російська "Луна": "Роскосмос" назвав причину
У Пакистані з рейок зійшов потяг: 30 загиблих, 100 поранених
Атака Росії на ЗАЕС зачепить весь світ – топ-посадовець НАТО
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: