ДТП с кортежем: По полицейским и прокурорам Харьковщины проведут расследование — Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова отреагировала на дело по ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского в Харьковской области - в отношении сотрудников Нацполиции Харьковщины и прокуроров Харьковской областной прокуратуры проведут расследование.

Источник: Венедиктова в Facebook

Детали: В пятницу в ЕРДР будут внесены сведения о сотрудниках Нацполиции Харьковщины и прокурорах Харьковской областной прокуратуры. Венедиктова сказала, что "должно быть проведено полноценное и беспристрастное расследование в отношении этих должностных лиц".

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Отмечается, что процессуальное руководство досудебным расследованием будет осуществлять Офис генпрокурора.

Венедиктова сказала, что дело на ее личном контроле, и что "преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно".

Что предшествовало: Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина, подозреваемого в фальсификации дела по ДТП с кортежем Александра Ярославского. Стало известно, что следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на человека (водителя - ред.), который пришел утром и заявил, что именно он был за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП . Впоследствии выяснилось, что это лицо находилось во время ДТП в другом месте.

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