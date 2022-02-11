ДТП с кортежем: По полицейским и прокурорам Харьковщины проведут расследование — Венедиктова
Генпрокурор Ирина Венедиктова отреагировала на дело по ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского в Харьковской области - в отношении сотрудников Нацполиции Харьковщины и прокуроров Харьковской областной прокуратуры проведут расследование.
Источник: Венедиктова в Facebook
Детали: В пятницу в ЕРДР будут внесены сведения о сотрудниках Нацполиции Харьковщины и прокурорах Харьковской областной прокуратуры. Венедиктова сказала, что "должно быть проведено полноценное и беспристрастное расследование в отношении этих должностных лиц".
Отмечается, что процессуальное руководство досудебным расследованием будет осуществлять Офис генпрокурора.
Венедиктова сказала, что дело на ее личном контроле, и что "преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно".
Что предшествовало: Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина, подозреваемого в фальсификации дела по ДТП с кортежем Александра Ярославского. Стало известно, что следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на человека (водителя - ред.), который пришел утром и заявил, что именно он был за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП . Впоследствии выяснилось, что это лицо находилось во время ДТП в другом месте.
Предыстория:
- Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП, по данным УП, нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
- Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.
- В Национальной полиции сообщили, что бизнесмена из-за возможной причастности к совершению ДТП будут вызывать на допрос.
- Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.
- Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, отмечает, что за рулем автомобиля сидел их водитель. Также в компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.
- Жертву ДТП с участием Ярославского кортежа переехали дважды — об этом УП сообщили источники в правоохранительных органах. Кроме этого собеседник утверждает, что бизнесмен был на месте происшествия.