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ДТП с кортежем: По полицейским и прокурорам Харьковщины проведут расследование — Венедиктова

Пятница, 11 февраля 2022, 02:43

Генпрокурор Ирина Венедиктова отреагировала на дело по ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского в Харьковской области - в отношении сотрудников Нацполиции Харьковщины и прокуроров Харьковской областной прокуратуры проведут расследование.

Источник: Венедиктова в Facebook

Детали: В пятницу в ЕРДР будут внесены сведения о сотрудниках Нацполиции Харьковщины и прокурорах Харьковской областной прокуратуры. Венедиктова сказала, что "должно быть проведено полноценное и беспристрастное расследование в отношении этих должностных лиц".

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Отмечается, что процессуальное руководство досудебным расследованием будет осуществлять Офис генпрокурора.

Венедиктова сказала, что дело на ее личном контроле, и что "преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно".

Что предшествовало: Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина, подозреваемого в фальсификации дела по ДТП с кортежем Александра Ярославского. Стало известно, что следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на человека (водителя - ред.), который  пришел  утром и заявил, что именно он был за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП . Впоследствии выяснилось, что это лицо находилось во время ДТП в другом месте.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП, по данным УП, нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
  • Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.
  • В Национальной полиции сообщили, что бизнесмена из-за возможной причастности к совершению ДТП будут вызывать на допрос.
  • Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.
  • Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, отмечает, что за рулем автомобиля сидел их водитель. Также в компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.
  • Жертву ДТП с участием Ярославского кортежа переехали дважды — об этом УП сообщили источники в правоохранительных органах. Кроме этого собеседник утверждает, что бизнесмен был на месте происшествия.

Темы: аварияОфис генпрокурора
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