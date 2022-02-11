ДТП з кортежем: поліція встановила особу загиблого

Внаслідок наїзду авто з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського поблизу Чугуєва загинув житель Чугуївського району Харківщини.

Джерело: поліція Харківщини

Деталі: У поліції повідомили, що загиблий у ДТП – 36-річний житель Чугуївського району.

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Інших подробиць правоохоронці не надають.

За результатами обшуків в будинку Ярославського вилучено два автомобілі, сервери, інформація з яких ретельно відпрацьовується.

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