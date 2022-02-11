ДТП з кортежем: поліція встановила особу загиблого
П'ятниця, 11 лютого 2022, 12:57
Внаслідок наїзду авто з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського поблизу Чугуєва загинув житель Чугуївського району Харківщини.
Джерело: поліція Харківщини
Деталі: У поліції повідомили, що загиблий у ДТП – 36-річний житель Чугуївського району.
Інших подробиць правоохоронці не надають.
За результатами обшуків в будинку Ярославського вилучено два автомобілі, сервери, інформація з яких ретельно відпрацьовується.
Передісторія:
- Пізно вночі 9 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка — на місці ДТП, за даними УП, знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
- Пізніше стало відомо, що Ярославський полетів з Харкова до Лондона.
- У Національній поліції повідомили, що бізнесмена через можливу причетність до скоєння ДТП викликатимуть на допит.
- Сам Ярославський заявив, що спав вдома у той момент, коли трапилася ДТП.
- Пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює бізнесмен, заявила, що за кермом автівки сидів їхній водій. Мовляв, уночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості "здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав". Також у компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона для зустрічі зі своєю родиною.
- Жертву ДТП за участю кортежа Ярославського переїхали двічі — про це УП повідомили джерела в правоохоронних органах. Крім цього співрозмовник стверджує, що бізнесмен був на місці події. Також, за даними УП, чоловік, який "здався" правоохоронцям як винуватець ДТП, на момент дорожньо-транспортної пригоди перебував далеко від місця події.
Українська правда