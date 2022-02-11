Поліція провела обшуки у будинку та готелі Ярославського

Слідчі Нацполіції провели обшуки у готелі Kharkiv Palace та у будинку бізнесмена Олександра Ярославського у в рамках розслідування смертельної ДТП на Харківщині.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно правоохоронці: "В ході досудового розслідування проводяться санкціоновані судом обшуки у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП".

Деталі: Зазначається, що метою обшуку є вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля "Мерседес" та причетності інших осіб до скоєння ДТП.

Передісторія: