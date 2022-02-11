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Поліція провела обшуки у будинку та готелі Ярославського

П'ятниця, 11 лютого 2022, 09:14
Поліція провела обшуки у будинку та готелі Ярославського
Фото поліції

Слідчі Нацполіції провели обшуки у готелі Kharkiv Palace та у будинку бізнесмена Олександра Ярославського у в рамках розслідування смертельної ДТП на Харківщині.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно правоохоронці: "В ході досудового розслідування проводяться санкціоновані судом обшуки у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП". 

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Деталі: Зазначається, що метою обшуку є вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля "Мерседес" та причетності інших осіб до скоєння ДТП. 

 

Передісторія:

  • Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка. На місці ДТП, за даними УП, знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
  • Пізніше стало відомо, що Ярославський полетів з Харкова до Лондона.
  • У Національній поліції повідомили, що бізнесмена через можливу причетність до скоєння ДТП викликатимуть на допит.
  • Сам Ярославський заявив, що спав вдома у той момент, коли трапилася ДТП.
  • Пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює бізнесмен, зазначає, що за кермом автівки сидів їхній водій. Також у компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона для зустрічі зі своєю родиною.
  • Жертву ДТП за участю кортежа Ярославського переїхали двічі – про це УП повідомили джерела в правоохоронних органах. Крім цього співрозмовник стверджує, що бізнесмен був на місці події.
  • Глава МВС Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна, якого підозрюють у фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем Олександра Ярославського. Стало відомо, що слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу (водія – ред.), яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельну ДТП. Натомість згодом з’ясувалося, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці.
  • Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що щодо співробітників Нацполіції Харківщини і прокурорів Харківської обласної прокуратури проведуть розслідування.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: ЯрославськийДТПполіціяобшуки
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