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ДТП с кортежем: полиция установила личность погибшего

Пятница, 11 февраля 2022, 11:57
ДТП с кортежем: полиция установила личность погибшего
видео кортежа Ярославского, скриншот

В результате наезда авто из кортежа бизнесмена Александра Ярославского близ Чугуева погиб житель Чугуевского района Харьковщины.

Источник: полиция Харьковщины

Детали: В полиции сообщили, что погибший в ДТП – 36-летний житель Чугуевского района.

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Другие подробности правоохранители не предоставляют.

По результатам обысков в доме Ярославского изъято два автомобиля, сервера, информация с которых тщательно отрабатывается.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Поздно ночью 9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП, по данным УП, нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
  • Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.
  • В Национальной полиции сообщили, что бизнесмена из-за возможной причастности к совершению ДТП будут вызывать на допрос.
  • Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.
  • Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, заявила, что за рулем автомобиля сидел их водитель. Мол, ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости" совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал". Также в компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.
  • Жертву ДТП с участием Ярославского кортежа переехали дважды — об этом УП сообщили источники в правоохранительных органах. Кроме этого собеседник утверждает, что бизнесмен был на месте происшествия. Также, по данным УП, мужчина, "сдавшийся" правоохранителям как виновник ДТП, на момент дорожно-транспортного происшествия находился вдали от места происшествия.

Украинская правда
Темы: ЯрославскийХарьковская областьДТПполиция
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