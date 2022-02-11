ДТП с кортежем: полиция установила личность погибшего
Пятница, 11 февраля 2022, 12:57
В результате наезда авто из кортежа бизнесмена Александра Ярославского близ Чугуева погиб житель Чугуевского района Харьковщины.
Источник: полиция Харьковщины
Детали: В полиции сообщили, что погибший в ДТП – 36-летний житель Чугуевского района.
Другие подробности правоохранители не предоставляют.
По результатам обысков в доме Ярославского изъято два автомобиля, сервера, информация с которых тщательно отрабатывается.
Предыстория:
- Поздно ночью 9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП, по данным УП, нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
- Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.
- В Национальной полиции сообщили, что бизнесмена из-за возможной причастности к совершению ДТП будут вызывать на допрос.
- Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.
- Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, заявила, что за рулем автомобиля сидел их водитель. Мол, ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости" совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал". Также в компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.
- Жертву ДТП с участием Ярославского кортежа переехали дважды — об этом УП сообщили источники в правоохранительных органах. Кроме этого собеседник утверждает, что бизнесмен был на месте происшествия. Также, по данным УП, мужчина, "сдавшийся" правоохранителям как виновник ДТП, на момент дорожно-транспортного происшествия находился вдали от места происшествия.
Украинская правда