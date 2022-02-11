ДТП с кортежем: полиция установила личность погибшего

В результате наезда авто из кортежа бизнесмена Александра Ярославского близ Чугуева погиб житель Чугуевского района Харьковщины.

Источник: полиция Харьковщины

Детали: В полиции сообщили, что погибший в ДТП – 36-летний житель Чугуевского района.

Другие подробности правоохранители не предоставляют.

По результатам обысков в доме Ярославского изъято два автомобиля, сервера, информация с которых тщательно отрабатывается.

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