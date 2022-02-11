У Ярославського відзвітували, чому він полетів з України
Бізнесмен Олександр Ярославський, чий кортеж збив людину насмерть, полетів до Лондона, щоб побути з сім'єю і до 19 лютого у нього запланований відпочинок. У пресслужбі підприємця не повідомили, коли він повернеться в Україну.
Джерело: пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює бізнесмен
Дослівно: "На прохання представників медіа повідомляємо додаткову інформацію щодо перельоту Олександра Ярославського вчора, 10 лютого, чартерним рейсом за маршрутом "Харків - Лондон".
Поїздка має плановий характер та здійснюється, щоб провести час із сім'єю, оскільки у дітей починаються канікули.
11 лютого об 11.00 за часом Лондона син Володимир виступає на концерті, квитки на який для Олександра Ярославського та його дружини забронювали ще 18.01.2022 р.
Далі, з 12 по 19 лютого заплановано сімейний лижний відпочинок під час шкільних канікул".
Деталі: У прес-службі зазначили, що готель на гірськолижному курорті оплатили ще 28.01.2022 і можуть надати документи, що підтверджують це.
Також у DCH повідомили, що за 2021 рік особистий літак Ярославського виконав 141 рейс із загальним часом нальоту 271 годину 8 хв. З них до Лондона – 37 рейсів.
Що було раніше: Жертву ДТП за участю кортежа Ярославського переїхали двічі — про це УП повідомили джерела в правоохоронних органах.
Крім цього співрозмовник стверджує, що бізнесмен був на місці події.
Також, за даними УП, чоловік, який "здався" правоохоронцям як винуватець ДТП, на момент дорожньо-транспортної пригоди перебував далеко від місця події.
У Нацполіції повідомили, що бізнесмена через можливу причетність до скоєння ДТП викличуть на допит після повернення в Україну.
Передісторія:
- Пізно вночі 9 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка — на місці ДТП, за даними УП, знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
- Пізніше стало відомо, що Ярославський полетів з Харкова до Лондона.
- Сам Ярославський заявив, що спав вдома у той момент, коли трапилася ДТП.
- Пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює бізнесмен, заявила, що за кермом автівки сидів їхній водій. Мовляв, уночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості "здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав". Також у компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона для зустрічі зі своєю родиною.