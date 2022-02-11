У Ярославського відзвітували, чому він полетів з України

Бізнесмен Олександр Ярославський, чий кортеж збив людину насмерть, полетів до Лондона, щоб побути з сім'єю і до 19 лютого у нього запланований відпочинок. У пресслужбі підприємця не повідомили, коли він повернеться в Україну.

Джерело: пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює бізнесмен

Дослівно: "На прохання представників медіа повідомляємо додаткову інформацію щодо перельоту Олександра Ярославського вчора, 10 лютого, чартерним рейсом за маршрутом "Харків - Лондон".

Поїздка має плановий характер та здійснюється, щоб провести час із сім'єю, оскільки у дітей починаються канікули.

11 лютого об 11.00 за часом Лондона син Володимир виступає на концерті, квитки на який для Олександра Ярославського та його дружини забронювали ще 18.01.2022 р.

Далі, з 12 по 19 лютого заплановано сімейний лижний відпочинок під час шкільних канікул".

Деталі: У прес-службі зазначили, що готель на гірськолижному курорті оплатили ще 28.01.2022 і можуть надати документи, що підтверджують це.

Також у DCH повідомили, що за 2021 рік особистий літак Ярославського виконав 141 рейс із загальним часом нальоту 271 годину 8 хв. З них до Лондона – 37 рейсів.

Що було раніше: Жертву ДТП за участю кортежа Ярославського переїхали двічі — про це УП повідомили джерела в правоохоронних органах.

Крім цього співрозмовник стверджує, що бізнесмен був на місці події.

Також, за даними УП, чоловік, який "здався" правоохоронцям як винуватець ДТП, на момент дорожньо-транспортної пригоди перебував далеко від місця події.

У Нацполіції повідомили, що бізнесмена через можливу причетність до скоєння ДТП викличуть на допит після повернення в Україну.

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