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У Ярославского отчитались, почему он улетел из Украины

Мазуренко Алена Пятница, 11 февраля 2022, 15:29
ЯРОСЛАВСКИЙ, ФОТО С ЕГО ФЕЙСБУК-СТРАНИЦЫ

Бизнесмен Александр Ярославский, чей кортеж сбил человека насмерть, улетел в Лондон, чтобы побыть с семьей и до 19 февраля у него запланирован отдых. В пресс-службе предпринимателя не сообщили, когда он вернется в Украину.

Источник: пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен

Дословно: "По просьбе представителей масс-медиа сообщаем дополнительную информацию относительно перелета Александра Ярославского вчера, 10 февраля, чартерным рейсом по маршруту "Харьков - Лондон".

Поездка имеет плановый характер и осуществляется, чтобы провести время с семьей, поскольку у детей начинаются каникулы.

11 февраля в 11.00 по времени Лондона сын Владимир выступает на концерте, билеты на который для Александра Ярославского и его супруги были забронированы еще 18.01.2022 г.

Далее, с 12 по 19 февраля запланирован семейный лыжный отдых во время школьных каникул".

Детали: В пресс-службе отметили, что отель на горнолыжном курорте был оплачен еще 28.01.2022 и могут предоставить подтверждающие это документы. 

Также в DCH сообщили, что за 2021 год личный самолет Ярославского выполнил 141 рейс с общим временем налета 271 час 8 мин. Из них в Лондон - 37 рейсов.

Что было раньше: Жертву ДТП с участием Ярославского кортежа переехали дважды — об этом УП сообщили источники в правоохранительных органах.

Кроме этого собеседник утверждает, что бизнесмен был на месте происшествия.

Также, по данным УП, мужчина, "сдавшийся" правоохранителям как виновник ДТП, на момент дорожно-транспортного происшествия находился вдали от места происшествия.

В Нацполиции сообщили, что бизнесмена из-за возможной причастности к совершению ДТП вызвут на допрос после возвращения в Украину.

Предыстория:

  • Поздно ночью 9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП, по данным УП, нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
  • Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.
  • Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.
  • Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, заявила, что за рулем автомобиля сидел их водитель. Мол, ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости" совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал". Также в компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.

Темы: ЯрославскийДТПаварияХарьковская область


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