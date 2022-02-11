США навмисно нагнітають тривогу довкола російського вторгнення – CNN

Влада США навмисно оприлюднює дані розвідки щодо ситуації навколо України, щоби віднадити Росію від збройного нападу.

Джерело: матеріал CNN з посиланням на кілька неназваних джерел у розвідувальних агенціях США, Державному департаменті та Білому домі

Деталі: Американським журналістам повідомили, що адміністрація президента США вирішила ще наприкінці 2021 року навмисно вдаватися до тривожної риторики довкола можливого вторгнення російських військ до України, аби віднадити Кремль від його намірів.

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Як пояснюють джерела, американські посадовці сподіваються показати росіянам, що про їхні плани відомо всім, а також посіяти сумнів у них, буцімто в політичному та військовому керівництві РФ є шпигуни, котрі працюють на розвідку західних країн.

Журналісти зазначають, що більша частина високопосадовців у нинішній адміністрації в 2014 році обіймали посади на нижчих щаблях в адміністрації президента США Барака Обами. Вони нібито бачили й усвідомили, як Росія вдавалася до гібридних тактик ведення війни, зокрема застосування військових підрозділів без розпізнавальних знаків та дезінформації через соцмережі, щоби анексувати Крим та розв'язати бойові дії на Донбасі.

У CNN пишуть, що після анексії Криму та вторгнення на Донбасі, американські посадовці змінили свою стратегію протидії російським тактикам гібридної війни. Тепер, нібито, США розсекречують заздалегідь частину своїх розвідувальних даних про наміри Росії, щоби спантеличити російських військових та Кремль.

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Як стверджують джерела CNN в адміністрації Байдена, російський президент Володимир Путін був здивований деякими звітами, які "зливали" журналістам західних медіа. Крім того, як стало відомо американській розвідці, російське військове керівництво також спантеличене і намагається з’ясувати, чи є шпигуни на вищих шаблях командування.

Всі офіційні заяви посадовців Білого дому й Державного департаменту тощо узгоджували з керівниками Ради національної безпеки США, інших безпекових та розвідувальних органів влади США. Кожен факт та дані, які розсекречували, ретельно планували, аби ненароком не виказати свої джерела в російських структурах або шлях, у який ці дані дістали.

Таким чином, у медіа навмисно поширювали доволі тривожні прогнози про російське вторгнення до України.

Пряма мова джерела CNN: "Це правильно в тому, щоби примусити росіян сумніватися у своїх силах. Ми чинимо правильно в тому, що збиваємо їх з пантелику і примушуємо задуматися, чи вдасться їм втілити в життя всі свої плани вторгнення зненацька.

Інколи, якщо посіяти сумнів у системі, вони можуть насправді усунути кількох компетентних людей у командуванні, яких підозрюють у шпигуванні на користь Заходу, а насправді вони не шпигуни".

Деталі: Через таку стратегію адміністрації США у журналістів західних видань стали траплятися конфлікти та суперечки зі своїми джерелами у владних кабінетах та навіть із офіційними речниками, як-от суперечка одного з кореспондентів із речником Державного департаменту Недом Прайсом. Коли кореспондент попросив навести якісь конкретні докази розвідки зі світлинами чи розвідданими, Прайс відповів, що "ви можете вірити заявам росіян, якщо ви не довіряєте розвідці США, Великої Британії та інших наших союзників".

Журналісти занепокоєні, що їх використали як інструмент для досягнення цілі в геополітичному протистоянні з Росією. Проте, одне із джерел заперечило цю тезу.

Пряма мова джерела: "Ми не використовуємо пресу в наших цілях. Ми проводимо кампанію зі стратегічних комунікацій.

Зважайте, що ці розсекречування, бодай їх озвучують офіційно з трибун або "не під запис" у кулуарах, призначені не лише для журналістів, але й для інших груп. Я гадаю, що Держдеп також намагався повідомити громадянам США, що природа цієї кризи саме така, і не менша".

Деталі: Однак, як зазначають у матеріалі CNN, більшій частині розвідувальної спільноти та безпекового сектору подобається така стратегія протидії Росії. Росіяни дедалі більше сумніваються в надійності свого командування, а також втратили момент для того, щоби провести операцію зненацька.

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