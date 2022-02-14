Порошенко вимагає відкликати і звільнити Пристайка з посади посла

П’ятий президент нардеп "Євросолідарності" Петро Порошенко вимагає, аби президент Володимир Зеленський відкликав і звільнив посла України у Великій Британії Вадима Пристайка.

Джерело: засідання погоджувальної ради 14 лютого

Пряма мова: "Вперше з часів Революції гідності офіційний представник України на міжнародній арені робить заяву про відмову від НАТО. Цим український посол показав, що шантаж і залякування Путіна України працюють.

Після обурення суспільства простого спростування буде мало. Єдиний спосіб довести, що позиція Пристайка це не позиція української влади і Зеленського, - негайно відкликати посла з Лондона і звільнити його з роботи.

Якщо Пристайко пропонує Україні відмовитися від НАТО, то краще Україні запропонувати Зеленському відмовитися від такого посла".

Що було раніше: Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

Міністерство закордонних справ України заявило, що слова посла у Великій Британії Вадима Пристайка вирвали з контексту, а відмова від членства у НАТО суперечить Конституції.

Сам Пристайко пояснив, що курс на НАТО залишиться у будь-якому випадку, але оскільки зараз Україна не є членом альянсу, то в поточному моменті можливі компроміси.

Передісторія: