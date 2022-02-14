Порошенко вимагає відкликати і звільнити Пристайка з посади посла
П’ятий президент нардеп "Євросолідарності" Петро Порошенко вимагає, аби президент Володимир Зеленський відкликав і звільнив посла України у Великій Британії Вадима Пристайка.
Джерело: засідання погоджувальної ради 14 лютого
Пряма мова: "Вперше з часів Революції гідності офіційний представник України на міжнародній арені робить заяву про відмову від НАТО. Цим український посол показав, що шантаж і залякування Путіна України працюють.
Після обурення суспільства простого спростування буде мало. Єдиний спосіб довести, що позиція Пристайка це не позиція української влади і Зеленського, - негайно відкликати посла з Лондона і звільнити його з роботи.
Якщо Пристайко пропонує Україні відмовитися від НАТО, то краще Україні запропонувати Зеленському відмовитися від такого посла".
Що було раніше: Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.
Міністерство закордонних справ України заявило, що слова посла у Великій Британії Вадима Пристайка вирвали з контексту, а відмова від членства у НАТО суперечить Конституції.
Сам Пристайко пояснив, що курс на НАТО залишиться у будь-якому випадку, але оскільки зараз Україна не є членом альянсу, то в поточному моменті можливі компроміси.
Передісторія:
- У лютому 2019 року Верховна Рада закріпила в Конституції прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО, – і ці зміни набули чинності.
- Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним вимагала від Заходу "гарантій безпеки" у вигляді зобов'язань, що Україна не стане членом НАТО.
- При цьому в МЗС РФ не бачили сенсу давати гарантії ненападу на Україну і посилались на Будапештський меморандум, який Росія вже порушила, окупувавши Крим та зробивши частину сходу України підконтрольною Москві, а не Києву.