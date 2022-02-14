Порошенко требует отозвать и уволить Пристайка с должности посла

Пятый президент нардеп "Евросолидарности" Петр Порошенко требует, чтобы президент Владимир Зеленский отозвал и уволил посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.

Источник: заседание согласительного совета 14 февраля

Прямая речь: "Впервые со времен революции достоинства официальный представитель Украины на международной арене делает заявление об отказе от НАТО. Этим украинский посол показал, что шантаж и устрашение Путина Украины работают.

После возмущения общества простого опровержения будет мало. Единственный способ доказать, что позиция Пристайка – это не позиция украинской власти и Зеленского, немедленно отозвать посла из Лондона и уволить его с работы.

Если Пристайко предлагает Украине отказаться от НАТО, лучше Украине предложить Зеленскому отказаться от такого посла".

Что было раньше: Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что слова посла в Великобритании Вадима Пристайко вырвали из контекста, а отказ от членства в НАТО противоречит Конституции.

Сам Пристайко пояснил, что курс на НАТО останется в любом случае, но поскольку Украина не является членом альянса, то в настоящий момент возможны компромиссы.

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