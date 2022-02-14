Порошенко требует отозвать и уволить Пристайка с должности посла
Пятый президент нардеп "Евросолидарности" Петр Порошенко требует, чтобы президент Владимир Зеленский отозвал и уволил посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.
Источник: заседание согласительного совета 14 февраля
Прямая речь: "Впервые со времен революции достоинства официальный представитель Украины на международной арене делает заявление об отказе от НАТО. Этим украинский посол показал, что шантаж и устрашение Путина Украины работают.
После возмущения общества простого опровержения будет мало. Единственный способ доказать, что позиция Пристайка – это не позиция украинской власти и Зеленского, немедленно отозвать посла из Лондона и уволить его с работы.
Если Пристайко предлагает Украине отказаться от НАТО, лучше Украине предложить Зеленскому отказаться от такого посла".
Что было раньше: Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что слова посла в Великобритании Вадима Пристайко вырвали из контекста, а отказ от членства в НАТО противоречит Конституции.
Сам Пристайко пояснил, что курс на НАТО останется в любом случае, но поскольку Украина не является членом альянса, то в настоящий момент возможны компромиссы.
Предыстория:
- В феврале 2019 года Верховная Рада закрепила в Конституции стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО – и эти изменения вступили в силу.
- Россия во главе с президентом Владимиром Путиным потребовала от Запада "гарантий безопасности" в виде обязательств, что Украина не станет членом НАТО.
- При этом в МИД РФ не видели смысла давать гарантии ненападения на Украину и ссылались на Будапештский меморандум, который Россия уже нарушила, оккупировав Крым и сделав часть востока Украины подконтрольной Москве, а не Киеву.