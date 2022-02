Усі посольства країн ЄС продовжують діяльність у Києві - Маасікас

Усі посольства країн-членів Європейського Союзу, які розміщуються в Києві, продовжують діяльність у столиці України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас за підсумками зустрічі послів країн-членів ЄС з главою МЗС Дмитром Кулебою.

"Повна підтримка для України у цій ситуації воєнного, економічного та психологічного тиску Росії. Усі посольства країн-членів ЄС продовжують діяльність у Києві", - написав Маасікас.

Thank you @DmytroKuleba for meeting the Ambassadors of EU Member States this afternoon. Full support to Ukraine in this situation of the military, economic, psychological pressure by Russia. All EU Member States' Embassies continue to operate in Kyiv. pic.twitter.com/y3F9BzyrrT