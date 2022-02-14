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Усі посольства країн ЄС продовжують діяльність у Києві - Маасікас

"Європейська правда"Понеділок, 14 лютого 2022, 20:13

Усі посольства країн-членів Європейського Союзу, які розміщуються в Києві, продовжують діяльність у столиці України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас за підсумками зустрічі послів країн-членів ЄС з главою МЗС Дмитром Кулебою.

"Повна підтримка для України у цій ситуації воєнного, економічного та психологічного тиску Росії. Усі посольства країн-членів ЄС продовжують діяльність у Києві", - написав Маасікас.

Як відомо, США та Канада переміщують свої посольства до Львова. 

Крім того, низка країни ЄС закликали громадян невідкладно залишити Україні на тлі повідомлень про зростання загрози російського нападу. Повідомляється, що у Польщі готуються до хвилі біженців з України.

Водночас українські військові експерти вважають украй малоймовірною військову атаку РФ на Київ.

Теми: ЄСдипломатичні відносинивійна
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