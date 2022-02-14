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Усі посольства країн ЄС продовжують діяльність у Києві - Маасікас

"Європейська правда"Понеділок, 14 лютого 2022, 19:13

Усі посольства країн-членів Європейського Союзу, які розміщуються в Києві, продовжують діяльність у столиці України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас за підсумками зустрічі послів країн-членів ЄС з главою МЗС Дмитром Кулебою.

"Повна підтримка для України у цій ситуації воєнного, економічного та психологічного тиску Росії. Усі посольства країн-членів ЄС продовжують діяльність у Києві", - написав Маасікас.

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Як відомо, США та Канада переміщують свої посольства до Львова. 

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Крім того, низка країни ЄС закликали громадян невідкладно залишити Україні на тлі повідомлень про зростання загрози російського нападу. Повідомляється, що у Польщі готуються до хвилі біженців з України.

Водночас українські військові експерти вважають украй малоймовірною військову атаку РФ на Київ.

Теми: ЄСдипломатичні відносинивійна
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