Все посольства стран ЕС продолжают деятельность в Киеве - Маасикас

Все посольства стран-членов Европейского Союза, размещаемые в Киеве, продолжают деятельность в столице Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас по итогам встречи послов стран-членов ЕС с главой МИДа Дмитрием Кулебой.

"Полная поддержка для Украины в этой ситуации военного, экономического и психологического давления России. Все посольства стран-членов ЕС продолжают деятельность в Киеве", – написал Маасикас.

