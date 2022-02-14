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Все посольства стран ЕС продолжают деятельность в Киеве - Маасикас

"Европейская правда"Понедельник, 14 февраля 2022, 20:13

Все посольства стран-членов Европейского Союза, размещаемые в Киеве, продолжают деятельность в столице Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас по итогам встречи послов стран-членов ЕС с главой МИДа Дмитрием Кулебой.

"Полная поддержка для Украины в этой ситуации военного, экономического и психологического давления России. Все посольства стран-членов ЕС продолжают деятельность в Киеве", – написал Маасикас.

Как известно, США и Канада перемещают свои посольства во Львов.

Кроме того, ряд стран ЕС призвали граждан безотлагательно оставить Украине на фоне сообщений о росте угрозы российского нападения. Сообщается, что в Польше готовятся к волне беженцев из Украины.

В то же время украинские военные эксперты считают крайне маловероятной военную атаку РФ на Киев.

Темы: ЕСдипломатические отношениявойна


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