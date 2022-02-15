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Зі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters

Денис КарловськийВівторок, 15 лютого 2022, 15:04
Зі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters
Намети військових і військова техніка на полігоні біля Речиці, Білорусь 14 лютого. Фото: Maxar Technologies

Приватна компанія Maxar Technologies зі своїх супутників зафіксувала посилену активність російських військ, розташованих поблизу українських кордонів.

Джерело: Reuters

Деталі: У компанії, яка володіє супутниками, зазначили, що знімки зробили 13 та 14 лютого, до заяви російського міністерства оборони про відведення частини військ Західного та Південного військових округів.

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За словами компанії, на знімках видно, як на бази прибувають додаткові підрозділи військових, винищувачі, бомбардувальники та військові гелікоптери. 

Однак, на деяких знімках видно, як кілька підрозділів залишають наявні полігони та формують ешелони щодо відправки військ.

Maxar Technologies фотографують місцерозташування російських військ на території Білорусі, західних областей Росії та тимчасово окупованого Кримського півострова.

ВІДЕО ДНЯ

Reuters не змогли знайти незалежні джерела, щоби підтвердити дані зі супутникових знімків.

Вантажні вагони на залізничній станції в Єльні, РФ. Видно пересувні артилерійські установки та важку військову техніку. Знімок 13 лютого
Вантажні вагони на залізничній станції в Єльні, РФ. Видно пересувні артилерійські установки та важку військову техніку. Знімок 13 лютого
Фото: Maxar Technologies
Група вантажівок та військової техніки залишають полігон у Єльні, РФ. Знімок 13 лютого
Група вантажівок та військової техніки залишають полігон у Єльні, РФ. Знімок 13 лютого
Фото: Maxar technologies
Група військових гелікоптерів на полігоні біля озера Донузлав, окупований Крим, Знімок 13 лютого
Група військових гелікоптерів на полігоні біля озера Донузлав, окупований Крим, Знімок 13 лютого
Фото: Maxar Technologies
Група військових гелікоптерів на полігоні поблизу Бєлґорода, РФ. Знімок 13 лютого.
Група військових гелікоптерів на полігоні поблизу Бєлґорода, РФ. Знімок 13 лютого.
Фото: Maxar Technologies

Довідково: Приватна американська компанія Maxar Technologies стежить за російськими військами з листопада 2021 року та оприлюднює свої знімки для журналістів та громадськості. 11 лютого компанія оприлюднила подібний звіт зі світлинами, зазначивши, що Росія посилює військову активність на базах поблизу українських кордонів.

Передісторія: 

  • У російському міністерстві оборони заявили, 15 лютого що підрозділи Західного та Південного військового округів, які межують з Україною, повертають на основні бази місцерозташування. Водночас війська Східного ВО, які проводять спільні навчання в Білорусі, поки що залишаються поблизу українських кордонів.
  • У Пентагоні заявили, що за останні дні російське керівництво завезло додаткові підрозділи до військ, розташованих уздовж українських кордонів. Водночас речник Держдепу Нед Прайс заявив, що в американської розвідки немає даних, що Кремль ухвалив остаточне рішення починати наступ в Україну.
  • Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українська розвідка не фіксує різкого збільшення кількості російських військ поблизу України, на противагу офіційним заявам американських посадовців. Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що наступ російських військ з території Білорусі є "нісенітницею".
  • Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що 15 і 16 лютого можуть поширювати в соцмережах фейки та дезінформацію стосовно російського вторгнення, попри контрольовану ситуацію на вулицях.
  • Німецьке видання Der Spiegel заявило, що США попередило керівництво всіх країн-членів НАТО, що Росія визначила дату початку широкомасштабного наступу 16 лютого.

Теми: Росіявійнаокупаціяармія
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