Зі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters

Намети військових і військова техніка на полігоні біля Речиці, Білорусь 14 лютого. Фото: Maxar Technologies

Приватна компанія Maxar Technologies зі своїх супутників зафіксувала посилену активність російських військ, розташованих поблизу українських кордонів.

Джерело: Reuters

Деталі: У компанії, яка володіє супутниками, зазначили, що знімки зробили 13 та 14 лютого, до заяви російського міністерства оборони про відведення частини військ Західного та Південного військових округів.

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За словами компанії, на знімках видно, як на бази прибувають додаткові підрозділи військових, винищувачі, бомбардувальники та військові гелікоптери.

Однак, на деяких знімках видно, як кілька підрозділів залишають наявні полігони та формують ешелони щодо відправки військ.

Maxar Technologies фотографують місцерозташування російських військ на території Білорусі, західних областей Росії та тимчасово окупованого Кримського півострова.

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Reuters не змогли знайти незалежні джерела, щоби підтвердити дані зі супутникових знімків.

Вантажні вагони на залізничній станції в Єльні, РФ. Видно пересувні артилерійські установки та важку військову техніку. Знімок 13 лютого Фото: Maxar Technologies

Група вантажівок та військової техніки залишають полігон у Єльні, РФ. Знімок 13 лютого Фото: Maxar technologies

Група військових гелікоптерів на полігоні біля озера Донузлав, окупований Крим, Знімок 13 лютого Фото: Maxar Technologies

Група військових гелікоптерів на полігоні поблизу Бєлґорода, РФ. Знімок 13 лютого. Фото: Maxar Technologies

Довідково: Приватна американська компанія Maxar Technologies стежить за російськими військами з листопада 2021 року та оприлюднює свої знімки для журналістів та громадськості. 11 лютого компанія оприлюднила подібний звіт зі світлинами, зазначивши, що Росія посилює військову активність на базах поблизу українських кордонів.

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