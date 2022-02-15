Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters
Частная компания Maxar Technologies со своих спутников зафиксировала усиленную активность российских войск, расположенных вблизи украинских границ.
Источник: Reuters
Детали: В компании, владеющей спутниками, отметили, что снимки сделали 13 и 14 февраля, до заявления российского министерства обороны об отводе части войск Западного и Южного военных округов.
По словам компании, на снимках видно, как на базы прибывают дополнительные подразделения военных, истребители, бомбардировщики и военные вертолеты.
Однако, на некоторых снимках видно, как несколько подразделений покидают полигоны и формируют эшелоны для отправки войск.
Maxar Technologies фотографируют месторасположение российских войск на территории Беларуси, западных областей России и временно оккупированного Крымского полуострова.
Reuters не смогли найти независимые источники для подтверждения данных со спутниковых снимков.
Справка: Частная американская компания Maxar Technologies следит за российскими войсками с ноября 2021 года и публикует свои снимки для журналистов и общественности. 11 февраля компания обнародовала подобный отчет с фотографиями, отметив, что Россия усиливает военную активность на базах вблизи украинских границ.
Предыстория:
- В российском министерстве обороны заявили, 15 февраля что подразделения Западного и Южного военного округов, граничащих с Украиной, возвращают на основные базы месторасположения. В то же время, войска Восточного ВО, которые проводят совместные учения в Беларуси, пока остаются вблизи украинских границ.
- В Пентагоне заявили, что за последние дни российское руководство завезло дополнительные подразделения в войска, расположенные вдоль украинских границ. В то же время, спикер Госдепа Нед Прайс заявил, что у американской разведки нет данных, что Кремль принял окончательное решение начинать наступление в Украину.
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинская разведка не фиксирует резкого увеличения количества российских войск вблизи Украины, в противоположность официальным заявлениям американских чиновников. Министр обороны Алексей Резников заверил, что наступление российских войск с территории Беларуси является "чепухой".
- Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что 15 и 16 февраля могут распространять в соцсетях фейки и дезинформацию по поводу российского вторжения, несмотря на контролируемую ситуацию на улицах.
- Немецкое издание Der Spiegel заявило, что США предупредило руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.