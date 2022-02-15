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Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters

Денис КарловскийВторник, 15 февраля 2022, 16:04
Палатки военнослужащих и военная техника на полигоне под Речицей, беларусь, 14 февраля Фото: maxar Technologies

Частная компания Maxar Technologies со своих спутников зафиксировала усиленную активность российских войск, расположенных вблизи украинских границ.

Источник: Reuters

Детали: В компании, владеющей спутниками, отметили, что снимки сделали 13 и 14 февраля, до заявления российского министерства обороны об отводе части войск Западного и Южного военных округов.

По словам компании, на снимках видно, как на базы прибывают дополнительные подразделения военных, истребители, бомбардировщики и военные вертолеты.

Однако, на некоторых снимках видно, как несколько подразделений покидают полигоны и формируют эшелоны для отправки войск.

Maxar Technologies фотографируют месторасположение российских войск на территории Беларуси, западных областей России и временно оккупированного Крымского полуострова.

Reuters не смогли найти независимые источники для подтверждения данных со спутниковых снимков.

Грузовые вагоны на железнодорожной станции в Ельне, РФ. Видны передвижные артиллерийские установки и тяжелую военную технику. Снимок 13 февраля
Грузовые вагоны на железнодорожной станции в Ельне, РФ. Видны передвижные артиллерийские установки и тяжелую военную технику. Снимок 13 февраля
Фото: Maxar Technologies
Группа грузовых автомобилей и военной техники оставляют полигон в Ельне, РФ. Снимок 13 февраля.
Группа грузовых автомобилей и военной техники оставляют полигон в Ельне, РФ. Снимок 13 февраля.
Фото: Maxar Technologies
Группа военных вертолетов на полигоне возле озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. Снимок 13 февраля
Группа военных вертолетов на полигоне возле озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. Снимок 13 февраля
Фото: maxar Technologies
Группа военных вертолетов на полигоне под Белгородом, РФ. Снимок 13 февраля
Группа военных вертолетов на полигоне под Белгородом, РФ. Снимок 13 февраля
Фото: maxar Technologies

Справка: Частная американская компания Maxar Technologies следит за российскими войсками с ноября 2021 года и публикует свои снимки для журналистов и общественности. 11 февраля компания обнародовала подобный отчет с фотографиями, отметив, что Россия усиливает военную активность на базах вблизи украинских границ.

Предыстория:

  • В российском министерстве обороны заявили, 15 февраля что подразделения Западного и Южного военного округов, граничащих с Украиной, возвращают на основные базы месторасположения. В то же время, войска Восточного ВО, которые проводят совместные учения в Беларуси, пока остаются вблизи украинских границ.
  • В Пентагоне заявили, что за последние дни российское руководство завезло дополнительные подразделения в войска, расположенные вдоль украинских границ. В то же время, спикер Госдепа Нед Прайс заявил, что у американской разведки нет данных, что Кремль принял окончательное решение начинать наступление в Украину.
  • Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинская разведка не фиксирует резкого увеличения количества российских войск вблизи Украины, в противоположность официальным заявлениям американских чиновников. Министр обороны Алексей Резников заверил, что наступление российских войск с территории Беларуси является "чепухой".
  • Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что 15 и 16 февраля могут распространять в соцсетях фейки и дезинформацию по поводу российского вторжения, несмотря на контролируемую ситуацию на улицах.
  • Немецкое издание Der Spiegel заявило, что США предупредило руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.

Темы: Росcиявойнаоккупацияармия


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