Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters

Палатки военнослужащих и военная техника на полигоне под Речицей, беларусь, 14 февраля Фото: maxar Technologies

Частная компания Maxar Technologies со своих спутников зафиксировала усиленную активность российских войск, расположенных вблизи украинских границ.

Источник: Reuters

Детали: В компании, владеющей спутниками, отметили, что снимки сделали 13 и 14 февраля, до заявления российского министерства обороны об отводе части войск Западного и Южного военных округов.

По словам компании, на снимках видно, как на базы прибывают дополнительные подразделения военных, истребители, бомбардировщики и военные вертолеты.

Однако, на некоторых снимках видно, как несколько подразделений покидают полигоны и формируют эшелоны для отправки войск.

Maxar Technologies фотографируют месторасположение российских войск на территории Беларуси, западных областей России и временно оккупированного Крымского полуострова.

Reuters не смогли найти независимые источники для подтверждения данных со спутниковых снимков.

Грузовые вагоны на железнодорожной станции в Ельне, РФ. Видны передвижные артиллерийские установки и тяжелую военную технику. Снимок 13 февраля Фото: Maxar Technologies

Группа грузовых автомобилей и военной техники оставляют полигон в Ельне, РФ. Снимок 13 февраля. Фото: Maxar Technologies

Группа военных вертолетов на полигоне возле озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. Снимок 13 февраля Фото: maxar Technologies

Группа военных вертолетов на полигоне под Белгородом, РФ. Снимок 13 февраля Фото: maxar Technologies

Справка: Частная американская компания Maxar Technologies следит за российскими войсками с ноября 2021 года и публикует свои снимки для журналистов и общественности. 11 февраля компания обнародовала подобный отчет с фотографиями, отметив, что Россия усиливает военную активность на базах вблизи украинских границ.

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