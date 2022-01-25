Новини 25 січня: заяви про Україну та НАТО, прем’єр Британії про агресію РФ

Столтенберг розповів, що буде у відповіді НАТО на вимоги Кремля; прем'єр Британії вірить у наступ РФ на Київ попри відмову більшості посольств евакуюватися — актуальні новини 25 січня.

Про Україну та НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів загальні деталі письмової відповіді Альянсу на так звані "безпекові вимоги" Кремля, яку буде відправлено цього тижня. Крім того, у відповіді буде зазначено, що в НАТО готові вислухати занепокоєння Росії.

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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що відкликання законопроєкту "Про основи державної політики перехідного періоду" на окупованих територіях не пов'язане з майбутньою зустріччю радників лідерів нормандської четвірки та назвав таку інформацію "фейком".

Крім того, президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій. За словами Мілановича, він буде всіма силами завадити будь-якому залученню Хорватії до конфлікту між РФ і Україною.

Про прем’єра Британії

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Росія має план блискавичної війни на території України. Прем'єр додав, що ситуація "досить похмура", але війна не є неминучою. За його словами, Британія "очолює створення пакета економічних санкцій" проти Росії і постачає Україні оборонну зброю.

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