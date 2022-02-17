Зеленський до ОБСЄ: будьте в Україні, щоби фіксувати обстріли на Донбасі

Місія ОБСЄ на тимчасово окупованій території Донеччини в 2021 році. Фото з facebook-сторінки СММ ОБСЄ в УКраїні

Президент Володимир Зеленський звернувся до представників моніторингової місії ОБСЄ та дипломатів, щоби вони лишалися в Україні й фіксували обстріли бойовиків на Донбасі.

Джерело: twitter-сторінка Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація.

Важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші".

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