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Зеленський до ОБСЄ: будьте в Україні, щоби фіксувати обстріли на Донбасі

Денис КарловськийЧетвер, 17 лютого 2022, 13:27
Зеленський до ОБСЄ: будьте в Україні, щоби фіксувати обстріли на Донбасі
Місія ОБСЄ на тимчасово окупованій території Донеччини в 2021 році. Фото з facebook-сторінки СММ ОБСЄ в УКраїні

Президент Володимир Зеленський звернувся до представників моніторингової місії ОБСЄ та дипломатів, щоби вони лишалися в Україні й фіксували обстріли бойовиків на Донбасі.

Джерело: twitter-сторінка Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. 

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Важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші".

Передісторія:

  • 13 лютого стало відомо, що США відкликають своїх співробітників з моніторингових місій ОБСЄ на Донбасі. Згодом в організації офіційно підтвердили, що, крім США, Велика Британія та Данія також забирають своїх спостерігачів із СММ ОБСЄ на окупованій території Донбасу.
  • З початку доби 17 лютого російські гібридні війська на Донбасі гатять із важкої артилерії по кількох десятках напрямів. Уже відомо про двох поранених місцевих жителів та одного військовослужбовця українських Збройних сил.
  • Раніше представники військово-цивільної адміністрації на Луганщині повідомили, що проросійські бойовики обстріляли селище Врубівка, влучивши в газопровід та подвір'я ліцею, у якому відбувалися заняття.
  • У Станиці Луганській незаконні формування пошкодили залізничну станцію та приміщення дитячого садку, в якому були діти. Троє виховательок отримали контузію від ударів снарядів, проте діти не постраждали.
  • На противагу, речник Кремля Дмитро Пєсков твердить, що це нібито українські війська посилюють провокації, обстрілюючи населені пункти, розташовані на контрольованій українським урядом території. У Білому домі заявили, що Росія й надалі готується до широкомасштабного вторгнення та готує провокації, щоби використати як привід і виправдання для інтервенції своїх військ.

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Теми: ЗеленськийОБСЄОРДЛОДонбас
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