Зеленський до ОБСЄ: будьте в Україні, щоби фіксувати обстріли на Донбасі

Місія ОБСЄ на тимчасово окупованій території Донеччини в 2021 році. Фото з facebook-сторінки СММ ОБСЄ в УКраїні

Президент Володимир Зеленський звернувся до представників моніторингової місії ОБСЄ та дипломатів, щоби вони лишалися в Україні й фіксували обстріли бойовиків на Донбасі.

Джерело: twitter-сторінка Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація.

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Важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші".

Передісторія:

13 лютого стало відомо, що США відкликають своїх співробітників з моніторингових місій ОБСЄ на Донбасі. Згодом в організації офіційно підтвердили, що, крім США, Велика Британія та Данія також забирають своїх спостерігачів із СММ ОБСЄ на окупованій території Донбасу.

З початку доби 17 лютого російські гібридні війська на Донбасі гатять із важкої артилерії по кількох десятках напрямів. Уже відомо про двох поранених місцевих жителів та одного військовослужбовця українських Збройних сил.

Раніше представники військово-цивільної адміністрації на Луганщині повідомили, що проросійські бойовики обстріляли селище Врубівка, влучивши в газопровід та подвір'я ліцею, у якому відбувалися заняття.

У Станиці Луганській незаконні формування пошкодили залізничну станцію та приміщення дитячого садку, в якому були діти. Троє виховательок отримали контузію від ударів снарядів, проте діти не постраждали.

На противагу, речник Кремля Дмитро Пєсков твердить, що це нібито українські війська посилюють провокації, обстрілюючи населені пункти, розташовані на контрольованій українським урядом території. У Білому домі заявили, що Росія й надалі готується до широкомасштабного вторгнення та готує провокації, щоби використати як привід і виправдання для інтервенції своїх військ.