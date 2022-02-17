Зеленський до ОБСЄ: будьте в Україні, щоби фіксувати обстріли на Донбасі
Четвер, 17 лютого 2022, 14:27
Президент Володимир Зеленський звернувся до представників моніторингової місії ОБСЄ та дипломатів, щоби вони лишалися в Україні й фіксували обстріли бойовиків на Донбасі.
Джерело: twitter-сторінка Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація.
Важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші".
Передісторія:
- 13 лютого стало відомо, що США відкликають своїх співробітників з моніторингових місій ОБСЄ на Донбасі. Згодом в організації офіційно підтвердили, що, крім США, Велика Британія та Данія також забирають своїх спостерігачів із СММ ОБСЄ на окупованій території Донбасу.
- З початку доби 17 лютого російські гібридні війська на Донбасі гатять із важкої артилерії по кількох десятках напрямів. Уже відомо про двох поранених місцевих жителів та одного військовослужбовця українських Збройних сил.
- Раніше представники військово-цивільної адміністрації на Луганщині повідомили, що проросійські бойовики обстріляли селище Врубівка, влучивши в газопровід та подвір'я ліцею, у якому відбувалися заняття.
- У Станиці Луганській незаконні формування пошкодили залізничну станцію та приміщення дитячого садку, в якому були діти. Троє виховательок отримали контузію від ударів снарядів, проте діти не постраждали.
- На противагу, речник Кремля Дмитро Пєсков твердить, що це нібито українські війська посилюють провокації, обстрілюючи населені пункти, розташовані на контрольованій українським урядом території. У Білому домі заявили, що Росія й надалі готується до широкомасштабного вторгнення та готує провокації, щоби використати як привід і виправдання для інтервенції своїх військ.