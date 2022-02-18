Пентагон і надалі не бачить ознак відведення військ Росією

Міністр оборони США Ллойд Остін каже, що Росія не відводить війська від українських кордонів, а навпаки посилює їх додатковими силами.

Джерело: виступ Остіна спільно з міністром оборони Польщі

Пряма мова Остіна: "Досі ми не бачили жодних ознак того, що вони відводять війська.

Ми бачимо, що вони продовжують готуватися: рухаються ближче до кордону, розставляють війська і нарощують свої потужності у стосунку логістики.

Все вказує на те, що вони будуть зберігати здатність для початку нападу у будь-яку мить".

Деталі: Остін додав, що США вирішили надалі посилювати військовий контингент США та союзників у НАТО на території Польщі та країн Балтії на тлі загрозливих маневрів російських військ у Білорусі та довкола України.

За його словами, американський уряд очікує, що в разі повномасштабної військової інтервенції Росії до України на територію ЄС почнуть втікати десятки тисяч біженців.

Передісторія: