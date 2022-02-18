Пентагон і надалі не бачить ознак відведення військ Росією
Міністр оборони США Ллойд Остін каже, що Росія не відводить війська від українських кордонів, а навпаки посилює їх додатковими силами.
Джерело: виступ Остіна спільно з міністром оборони Польщі
Пряма мова Остіна: "Досі ми не бачили жодних ознак того, що вони відводять війська.
Ми бачимо, що вони продовжують готуватися: рухаються ближче до кордону, розставляють війська і нарощують свої потужності у стосунку логістики.
Все вказує на те, що вони будуть зберігати здатність для початку нападу у будь-яку мить".
Деталі: Остін додав, що США вирішили надалі посилювати військовий контингент США та союзників у НАТО на території Польщі та країн Балтії на тлі загрозливих маневрів російських військ у Білорусі та довкола України.
За його словами, американський уряд очікує, що в разі повномасштабної військової інтервенції Росії до України на територію ЄС почнуть втікати десятки тисяч біженців.
Передісторія:
- У Росії запланували провести 19-20 лютого навчання із застосуванням балістичних ракет, про які раніше не повідомлями. За запуском ракет особисто спостерігатиме російський президент Володимир Путін. Крім того, Путін провів 18 лютого оперативне засідання Ради безпеки.
- Водночас міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що напад росіян з території Білорусі неможливий, а військовий аташе українського посольства буде особисто присутній на завершенні білорусько-російський навчань 19 лютого.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив увечері 17 лютого, що Росія не готує повномасштабну операцію, але натомість вдається до провокацій, щоби примусити Україну "відстрілюватися".
- Раніше Остін заявив, що американська розвідка помітила, як росіяни повільно наближаються до українських кордонів та зосереджують у своїх польових штабах запаси крові.
- Президент США Джо Байден заявив 17 лютого, що Росія готова розпочати військове вторгнення до України в найближчі кілька днів. Після його заяви держсекретар США Ентоні Блінкен прояснив, що, відповідно до даних розвідки країн-членів НАТО, Росія може вдатися до теракту на своїй території або інсценування нападу з боку України, щоби створити привід для повномасштабної агресії.