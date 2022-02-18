Пентагон и дальше не видит признаков отвода войск Россией
Министр обороны США Ллойд Остин говорит, что пока что Россия не отводит войска от украинских границ, а наоборот усиливает их дополнительным контингентом.
Источник: выступление Остина совместно с министром обороны Польши
Прямая речь Остина: "До сих пор мы не видели никаких признаков того, что они отводят войска.
Мы видим, что они продолжают готовиться: двигаются ближе к границе, рассредоточивают войска и наращивают свои мощности по отношению к логистике.
Все указывает на то, что они будут сохранять способность для начала нападения в любой момент".
Детали: Остин добавил, что США решили усиливать военный контингент США и союзников в НАТО на территории Польши и стран Балтии на фоне угрожающих маневров российских войск в Беларуси и вокруг Украины.
По его словам, американское правительство ожидает, что в случае полномасштабной военной интервенции России в Украину на территорию ЕС начнут бежать десятки тысяч беженцев.
Предыстория:
- В России запланировали провести 19-20 лютого ранее не аннонсированные учения с применением баллистических ракет, за которыми лично будет наблюдать российский президент Владимир Путин. Кроме того, Путин провел оперативное заседание Совбеза.
- В то же время министр обороны Алексей Резников заверил, что нападение россиян с территории Беларуси невозможно, а военный атташе украинского посольства будет лично присутствовать в завершении белорусско-российских учений 19 февраля.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил вечером 17 февраля, что Россия не готовит полномасштабную операцию, но прибегает к провокациям, чтобы заставить Украину "отстреливаться".
- Ранее Остин заявлял, что американская разведка заметила, как россияне медленно приближаются к украинским границам и сосредотачивают в своих полевых штабах запасы крови.
- Президент США Джо Байден заявил 17 февраля, что Россия готова начать военное вторжение в Украину в ближайшие несколько дней. После его заявления госсекретарь США Энтони Блинкен прояснил, что в соответствии с данными разведки стран-членов НАТО Россия может прибегнуть к теракту на своей территории или инсценировке нападения со стороны Украины, чтобы создать повод для полномасштабной агрессии.