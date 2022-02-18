Пентагон и дальше не видит признаков отвода войск Россией

Министр обороны США Ллойд Остин говорит, что пока что Россия не отводит войска от украинских границ, а наоборот усиливает их дополнительным контингентом.

Источник: выступление Остина совместно с министром обороны Польши

Прямая речь Остина: "До сих пор мы не видели никаких признаков того, что они отводят войска.

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Мы видим, что они продолжают готовиться: двигаются ближе к границе, рассредоточивают войска и наращивают свои мощности по отношению к логистике.

Все указывает на то, что они будут сохранять способность для начала нападения в любой момент".

Детали: Остин добавил, что США решили усиливать военный контингент США и союзников в НАТО на территории Польши и стран Балтии на фоне угрожающих маневров российских войск в Беларуси и вокруг Украины.

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По его словам, американское правительство ожидает, что в случае полномасштабной военной интервенции России в Украину на территорию ЕС начнут бежать десятки тысяч беженцев.

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