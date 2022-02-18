Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Пентагон и дальше не видит признаков отвода войск Россией

Денис КарловскийПятница, 18 февраля 2022, 13:03
Конвой российской военной техники на полигоне "Иваново" в Росии. иллюстративное фото getty images

Министр обороны США Ллойд Остин говорит, что пока что Россия не отводит войска от украинских границ, а наоборот усиливает их дополнительным контингентом.

Источник: выступление Остина совместно с министром обороны Польши

Прямая речь Остина: "До сих пор мы не видели никаких признаков того, что они отводят войска.

Мы видим, что они продолжают готовиться: двигаются ближе к границе, рассредоточивают войска и наращивают свои мощности по отношению к логистике.

Все указывает на то, что они будут сохранять способность для начала нападения в любой момент".

Детали: Остин добавил, что США решили усиливать военный контингент США и союзников в НАТО на территории Польши и стран Балтии на фоне угрожающих маневров российских войск в Беларуси и вокруг Украины.

По его словам, американское правительство ожидает, что в случае полномасштабной военной интервенции России в Украину на территорию ЕС начнут бежать десятки тысяч беженцев.

Предыстория:

  • В России запланировали провести 19-20 лютого ранее не аннонсированные учения с применением баллистических ракет, за которыми лично будет наблюдать российский президент Владимир Путин. Кроме того, Путин провел оперативное заседание Совбеза.
  • В то же время министр обороны Алексей Резников заверил, что нападение россиян с территории Беларуси невозможно, а военный атташе украинского посольства будет лично присутствовать в завершении белорусско-российских учений 19 февраля.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил вечером 17 февраля, что Россия не готовит полномасштабную операцию, но прибегает к провокациям, чтобы заставить Украину "отстреливаться".
  • Ранее Остин заявлял, что американская разведка заметила, как россияне медленно приближаются к украинским границам и сосредотачивают в своих полевых штабах запасы крови.
  • Президент США Джо Байден заявил 17 февраля, что Россия готова начать военное вторжение в Украину в ближайшие несколько дней. После его заявления госсекретарь США Энтони Блинкен прояснил, что в соответствии с данными разведки стран-членов НАТО Россия может прибегнуть к теракту на своей территории или инсценировке нападения со стороны Украины, чтобы создать повод для полномасштабной агрессии.

Темы: СШАвойнаНАТО


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США

Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше

видеоЗеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"

Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу

Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить и отправить в лагеря

Все новости...
США
Польша закупит у США 250 танков "Абрамс"
Госдеп: Блинкен вскоре встретится с Лавровым, "если не будет вторжения"
Сенат США единогласно принял резолюцию в поддержку Украины
Последние новости
09:39
Члены Совбеза ООН осудили решение России о признании "Л/ДНР"
09:25
МИД: Пора действовать для прекращения агрессии РФ
09:01
В Госдуме РФ разошлись мнения, в каких пределах признавать ОРДЛО
08:50
Резников о признании Россией ОРДЛО: Новая Берлинская стена?
08:24
В Украине 24 440 случаев Covid за сутки, в Киеве снова всплеск – 4193
08:11
Кулеба призвал мир не медлить с санкциями против РФ
08:00
Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США
07:30
Сутки на Донбассе: 84 нарушения, двое погибших военных, 12 раненых
06:40
Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше
06:20
СМИ показали видео колонны танков на окраине Донецка
Все новости...