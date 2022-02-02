Справа Трухіна: ДБР каже, що в них не було відео, яке зняли поліцейські

Державне бюро розслідувань заявляє, що в їхньому розпорядженні не було відео зі службової камери поліцейських, знятого 23 серпня після аварії за участю "Ауді", в якій був народний депутат Олександр Трухін.

Джерело: заява ДБР про розслідування "Української правди" щодо обставин ДТП з Трухіним

Дослівно ДБР: "Розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата України Олександра Трухіна, яка сталася 23 серпня 2021 року, на даний час ще триває. Державне бюро розслідувань проводить усі необхідні експертизи та інші слідчі дії.

Інформуємо, що матеріалів, оприлюднених журналістами видання "Українська правда", на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було".

Деталі: Бюро зазначає, що "слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти", але "працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам".

"Оскільки камери відеофіксації на ділянці траси, де сталася пригода, на момент ДТП ще не були встановлені, ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові фото- та відео записи задля прискорення розслідування. На жаль, дане звернення не призвело до очікуваного результату", – нагадали у ДБР.

Відео, опубліковане УП, буде витребувано в законному порядку, досліджено та буде надана юридична оцінка діям, зафіксованим на ньому, повідомили в бюро.

Цьому передувало: Міністерство внутрішніх справ заявило, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування ДТП, до якого причетний Трухін, а справу передано за підсудністю Державному бюро розслідувань

За інформацією джерел "Української правди" у правоохоронних органах, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський дивився відео з камер патрульних поліцейських.

Передісторія:

23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був "напідпитку" після заходів до Дня державного прапора у Полтаві і спричинив аварію дорогою до Києва.

Трухін прокоментував ДТП аж за тиждень, після розголосу: зізнався, що був на місці аварії і отримав у ній "черепно-мозкову травму", але не повідомив, чи він був за кермом, і заперечив, що водії були п'яні.

Фракція "Слуга народу" не приймала рішень щодо Трухіна, нібито чекаючи на результати слідства.

1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Судячи з відео, Трухін намагався піти з місця ДТП у ліс і там натякав поліцейським на хабар, заявляючи, що має "спортивну сумку", в якій є "тисяч 150".

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