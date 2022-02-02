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У МВС умили руки від ДТП з Трухіним: Цим займається ДБР

Середа, 2 лютого 2022, 09:47
Скриншот з відео УП

Міністерство внутрішніх справ заявляє, що інформація про те, що слуга народу Олександр Трухін після ДТП намагався домовитися з главою МВС Денисом Монастирським, не відповідає дійсності.

Джерело: повідомлення МВС у Facebook у відповідь на розслідування "Української правди" щодо аварії за участю Трухіна 23 серпня 2021 року

Дослівно МВС: "Усі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат О. Трухін про щось намагався "домовитись" із міністром внутрішніх справ не відповідають дійсності".  

Деталі: На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда", Трухін говорив правоохоронцю, який прибув на місце аварії: "Сергію, йди сюди. Давай я тихенько зараз у ліс піду. Я з Денисом поговорю. З Монастирським".

На що поліцейський заявив, що "не вийде піти", і уточнив, про якого Дениса мова.

У МВС нагадали, що Трухін є спеціальним суб’єктом кримінального провадження, і що кримінальні провадження, в яких він може фігурувати у якості підозрюваного, належать до підслідності Державне бюро розслідувань.

У відомстві додали, що саме через те, що в ході слідства поліція отримала "факти, які свідчили, що за кермом автомобіля "Ауді" міг бути саме нардеп", то кримінальне провадження передали з поліції до ДБР.   

"Поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування цього ДТП. Встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України й прийняття відповідних процесуальних рішень належать до повноважень Державного бюро розслідувань", – підсумували в МВС.

Деталі: При цьому МВС обмежило список людей, які можуть залишати коментарі до його допису щодо ДТП у Facebook. Принаймні, журналіст УП, який підписаний на сторінку відомства у соцмережі, не може залишити коментар до повідомлення.

За інформацією джерел "Української правди" у правоохоронних органах, на цей момент міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вже встиг подивитись відео з камер патрульних поліцейських.

Але Трухін відмовляється повідомити, чи був він за кермом, і наголошує, що матеріали справи про дорожньо-транспортну пригоду чомусь засекречені.

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Передісторія: 

  • 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. 
  • 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда", Трухін говорив правоохоронцю, який прибув на місце аварії: "Сергію, йди сюди. Давай я тихенько зараз у ліс піду. Я з Денисом поговорю. З Монастирським".
  • Міністерство внутрішніх справ на це заявило, що інформація про те, що слуга народу Олександр Трухін після ДТП намагався домовитися з главою МВС Денисом Монастирським, не відповідає дійсності. У відомстві додали, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування цього ДТП, а далі справу розслідує ДБР.
  • Державне бюро розслідувань заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда".
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова доручила НАБУ відкрити ще одне кримінальне провадження щодо ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна.
  • 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". 

Українська правда
Теми: МВСТрухінДТПСлуга народу
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