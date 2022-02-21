Викрадення Чауса: суддю везли через кордон кількома автівками і човном
Колишній київський суддя Микола Чаус розповів, що під час викрадення з Кишенева його везли через кордон кількома автівками і човном.
Джерело: матеріал "Української правди" на основі тексту офіційних свідчень Миколи Чауса та заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова, даних ними у серпні-вересні 2021 року слідчим СБУ
Деталі: 3 квітня 2021 року Чауса викрали, коли він мав повертатися разом з охоронцем і сином додому після тренування сина і купівлі продуктів.
Чаус і його охоронець Олексій забрали сина екссудді і рушили до авто. У цей час в'їзд на парковку заблокував білий мікроавтобус. Коли охоронець підходив до авто, на нього набігли 5-7 чоловіків у масках, кепках та чорному одязі, повалили охоронця на землю і почали бити.
У той же час така сама група схопила Чауса. Сумку, яка висіла у екссудді на плечі, нападники викинули на місці. Її підібрав син Чауса.
Обох жертв силоміць затягнули в мікроавтобус, зв'язали і повезли у невідомому напрямку. За словами Чауса, в машині було 15 осіб – вони нічого не пояснювали і не говорили між собою.
Згодом охоронця залишили зв'язаним на узбіччі в Кишиневі.
А Чауса двічі (приблизно кожні 30 хв їзди) пересаджували в інше авто.
Потім йому зробили два уколи, після яких Чаус відчув сильне послаблення у м’язах.
Орієнтовно за годину-півтори викрадачі із Чаусом зупинились втретє. Довкола була дика місцевість. Чаусу дали попити води, сходити в туалет і з рук погодували варениками.
Потім з непрозорою маскою і мішком на голові та зв'язаними руками він знову їхав у якомусь авто.
Наступний етап дороги подолали на гумовому весельному човні. Разом із суддею в нього сіли двоє чоловіків. Пливли вони недовго, хвилин 10. На питання Чауса викрадав повідомив, що вони перепливали Південний Буг.
Коли човен пришвартували на іншому березі, то викрадач привітно сказав: "Вітаємо на рідній Україні!".
Потім екссуддю везли знову на авто близько 4-5 годин. Зрештою машина заїхала на якусь огороджену територію з воротами, і Чауса завели в будівлю. Тут він провів свої перші дві ночі в неволі, маску з обличчя знімати не дозволили.
Більше читайте у статті УП "Коли місяць сховався за хмарами, я поплив на берег". Історія викрадення і втечі судді Чауса з перших вуст
Знати більше: Історія судді Чауса від юристів Коломойського, крізь ''смотрящіх'' Порошенка і до спецслужб Зеленського
Передісторія:
- 9 серпня 2016 року детективи НАБУ спіймали суддю на хабарництві, коли він ховав гроші в скляну банку. Проте суддя незабаром залишив територію України, поки народні депутати зволікали з позбавленням його суддівського імунітету.
- 2017 року Чауса знайшли в Молдові, де він тривалий час очікував рішення стосовно надання йому політичного притулку.
- Весною 2021 року його викрали невідомі в Кишиневі. Невдовзі в мережі почали з’являтися звернення самого Чауса, що він хоче судитися стосовно його викрадення.
- 30 липня 2021 року екссуддя прийшов у спідній білизні до сільської ради Мазурівки на Вінниччині. Суддю забрали представники Служби безпеки до Києва. 4 серпня Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт.
- 8 лютого дружина Чауса внесла за нього заставу у розмірі майже 718 тисяч гривень.