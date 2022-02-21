Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Викрадення Чауса: суддю везли через кордон кількома автівками і човном

Соня Лукашова, Ірина БалачукПонеділок, 21 лютого 2022, 09:43
Викрадення Чауса: суддю везли через кордон кількома автівками і човном
Екссуддя Микола Чаус. ФОТО З ТГ АНДРІЯ ЦАПЛІЄНКА

Колишній київський суддя Микола Чаус розповів, що під час викрадення з Кишенева його везли через кордон кількома автівками і човном.

Джерело: матеріал "Української правди" на основі тексту офіційних свідчень Миколи Чауса та заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова, даних ними у серпні-вересні 2021 року слідчим СБУ

Деталі: 3 квітня 2021 року Чауса викрали, коли він мав повертатися разом з охоронцем і сином додому після тренування сина і купівлі продуктів.   

Реклама:

Чаус і його охоронець Олексій забрали сина екссудді і рушили до авто. У цей час в'їзд на парковку заблокував білий мікроавтобус. Коли охоронець підходив до авто, на нього набігли 5-7 чоловіків у масках, кепках та чорному одязі, повалили охоронця на землю і почали бити.

У той же час така сама група схопила Чауса. Сумку, яка висіла у екссудді на плечі, нападники викинули на місці. Її підібрав син Чауса.

Обох жертв силоміць затягнули в мікроавтобус, зв'язали і повезли у невідомому напрямку. За словами Чауса, в машині було 15 осіб – вони нічого не пояснювали і не говорили між собою.  

Згодом охоронця залишили зв'язаним на узбіччі в Кишиневі.

ВІДЕО ДНЯ

А Чауса двічі (приблизно кожні 30 хв їзди) пересаджували в інше авто.  

Потім йому зробили два уколи, після яких Чаус відчув сильне послаблення у м’язах.  

Орієнтовно за годину-півтори викрадачі із Чаусом зупинились втретє. Довкола була дика місцевість. Чаусу дали попити води, сходити в туалет і з рук погодували варениками.

Потім з непрозорою маскою і мішком на голові та зв'язаними руками він знову їхав у якомусь авто.

Наступний етап дороги подолали на гумовому весельному човні. Разом із суддею в нього сіли двоє чоловіків. Пливли вони недовго, хвилин 10. На питання Чауса викрадав повідомив, що вони перепливали Південний Буг.

Коли човен пришвартували на іншому березі, то викрадач привітно сказав: "Вітаємо на рідній Україні!".

Потім екссуддю везли знову на авто близько 4-5 годин. Зрештою машина заїхала на якусь огороджену територію з воротами, і Чауса завели в будівлю. Тут він провів свої перші дві ночі в неволі, маску з обличчя знімати не дозволили.

Більше читайте у статті УП "Коли місяць сховався за хмарами, я поплив на берег". Історія викрадення і втечі судді Чауса з перших вуст

Знати більше: Історія судді Чауса від юристів Коломойського, крізь ''смотрящіх'' Порошенка і до спецслужб Зеленського

Передісторія:

Теми: Чауссуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Чаус
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Колишнього суддю Чауса засуджено до 10 років позбавлення волі 
На Чернігівщині починають відновлювати критичну інфраструктуру – ОВА
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: