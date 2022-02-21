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Викрадення Чауса: суддю везли через кордон кількома автівками і човном

Соня Лукашова, Ірина БалачукПонеділок, 21 лютого 2022, 10:43
Екссуддя Микола Чаус. ФОТО З ТГ АНДРІЯ ЦАПЛІЄНКА

Колишній київський суддя Микола Чаус розповів, що під час викрадення з Кишенева його везли через кордон кількома автівками і човном.

Джерело: матеріал "Української правди" на основі тексту офіційних свідчень Миколи Чауса та заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова, даних ними у серпні-вересні 2021 року слідчим СБУ

Деталі: 3 квітня 2021 року Чауса викрали, коли він мав повертатися разом з охоронцем і сином додому після тренування сина і купівлі продуктів.   

Чаус і його охоронець Олексій забрали сина екссудді і рушили до авто. У цей час в'їзд на парковку заблокував білий мікроавтобус. Коли охоронець підходив до авто, на нього набігли 5-7 чоловіків у масках, кепках та чорному одязі, повалили охоронця на землю і почали бити.

У той же час така сама група схопила Чауса. Сумку, яка висіла у екссудді на плечі, нападники викинули на місці. Її підібрав син Чауса.

Обох жертв силоміць затягнули в мікроавтобус, зв'язали і повезли у невідомому напрямку. За словами Чауса, в машині було 15 осіб – вони нічого не пояснювали і не говорили між собою.  

Згодом охоронця залишили зв'язаним на узбіччі в Кишиневі.

А Чауса двічі (приблизно кожні 30 хв їзди) пересаджували в інше авто.  

Потім йому зробили два уколи, після яких Чаус відчув сильне послаблення у м’язах.  

Орієнтовно за годину-півтори викрадачі із Чаусом зупинились втретє. Довкола була дика місцевість. Чаусу дали попити води, сходити в туалет і з рук погодували варениками.

Потім з непрозорою маскою і мішком на голові та зв'язаними руками він знову їхав у якомусь авто.

Наступний етап дороги подолали на гумовому весельному човні. Разом із суддею в нього сіли двоє чоловіків. Пливли вони недовго, хвилин 10. На питання Чауса викрадав повідомив, що вони перепливали Південний Буг.

Коли човен пришвартували на іншому березі, то викрадач привітно сказав: "Вітаємо на рідній Україні!".

Потім екссуддю везли знову на авто близько 4-5 годин. Зрештою машина заїхала на якусь огороджену територію з воротами, і Чауса завели в будівлю. Тут він провів свої перші дві ночі в неволі, маску з обличчя знімати не дозволили.

Більше читайте у статті УП "Коли місяць сховався за хмарами, я поплив на берег". Історія викрадення і втечі судді Чауса з перших вуст

Знати більше: Історія судді Чауса від юристів Коломойського, крізь ''смотрящіх'' Порошенка і до спецслужб Зеленського

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Теми: Чауссуд
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