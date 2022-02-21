Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Похищение Чауса: судью везли через границу на нескольких машинах и лодке

Соня Лукашова, Ирина БалачукПонедельник, 21 февраля 2022, 09:43
Похищение Чауса: судью везли через границу на нескольких машинах и лодке
Экс-судья Николай Чаус. ФОТО С ТГ АНДРИЯ ЦАПЛИЕНКО

Бывший киевский судья Николай Чаус рассказал, что во время похищения из Кишенева его везли через границу несколькими машинами и лодкой.

Источник: материал "Украинской правды" на основе текста официальных показаний Николая Чауса и заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова, данных ими в августе-сентябре 2021 года следователям СБУ

Детали: 3 апреля 2021 года Чауса похитили, когда он возвращался домой вместе с охранником и сыном домой после тренировки сына и покупки продуктов.

Реклама:

Чаус и его охранник Алексей забрали сына экс-судьи и пошли к автомобилю. В это время въезд на парковку заблокировал белый микроавтобус. Когда охранник подходил к автомобилю, на него набежали 5-7 мужчин в масках, кепках и черной одежде, повалили охранника на землю и начали избивать.

В то же время такая же группа схватила Чауса. Сумку, висевшую у экс-судии на плече, нападавшие выбросили на месте. Ее подобрал сын Чауса.

Обеих жертв насильно затащили в микроавтобус, связали и увезли в неизвестном направлении. По словам Чауса, в машине было 15 человек – они ничего не объясняли и не говорили между собой.

ВИДЕО ДНЯ

Впоследствии охранника бросили связанным на обочине в Кишиневе.

А Чауса дважды (примерно каждые 30 мин езды) пересаживали в другой автомобиль.

Затем ему сделали два укола, после которых Чаус почувствовал сильное послабление в мышцах.

Ориентировочно через час-полтора похитители с Чаусом остановились в третий раз. Вокруг была дикая местность. Чаусу дали попить воды, сходить в туалет и из рук покормили варениками.

Затем с непрозрачной маской и мешком на голове и связанными руками он снова ехал в каком-то автомобиле.

Следующий этап дороги преодолели на резиновой весельной лодке. Вместе с судьей в нее сели двое мужчин. Плыли они недолго, минут 10. На вопрос Чауса один из похитителей сообщил, что они переплывали Южный Буг.

Когда лодку пришвартовали на другом берегу, похититель приветливо сказал: "Поздравляем в родной Украине!".

Затем экс-судию везли снова на авто около 4-5 часов. В конце концов, машина заехала на какую-то огороженную территорию с воротами, и Чауса завели в здание. Здесь он провел свои первые две ночи в неволе, маску с лица ему снимать не разрешили.

Больше читайте в статье УП "Когда луна скрылась за облаками, я поплыл на берег". История похищения и бегства судьи Чауса из первых уст

Знать больше: История судьи Чауса от юристов Коломойского, через ''смотрящих'' Порошенко и до спецслужб Зеленского

Предыстория:

Темы: Чауссуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Чаус
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы
В Черниговской области начинают восстанавливать критическую инфраструктуру - ОВА
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: