Похищение Чауса: судью везли через границу на нескольких машинах и лодке
Бывший киевский судья Николай Чаус рассказал, что во время похищения из Кишенева его везли через границу несколькими машинами и лодкой.
Источник: материал "Украинской правды" на основе текста официальных показаний Николая Чауса и заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова, данных ими в августе-сентябре 2021 года следователям СБУ
Детали: 3 апреля 2021 года Чауса похитили, когда он возвращался домой вместе с охранником и сыном домой после тренировки сына и покупки продуктов.
Чаус и его охранник Алексей забрали сына экс-судьи и пошли к автомобилю. В это время въезд на парковку заблокировал белый микроавтобус. Когда охранник подходил к автомобилю, на него набежали 5-7 мужчин в масках, кепках и черной одежде, повалили охранника на землю и начали избивать.
В то же время такая же группа схватила Чауса. Сумку, висевшую у экс-судии на плече, нападавшие выбросили на месте. Ее подобрал сын Чауса.
Обеих жертв насильно затащили в микроавтобус, связали и увезли в неизвестном направлении. По словам Чауса, в машине было 15 человек – они ничего не объясняли и не говорили между собой.
Впоследствии охранника бросили связанным на обочине в Кишиневе.
А Чауса дважды (примерно каждые 30 мин езды) пересаживали в другой автомобиль.
Затем ему сделали два укола, после которых Чаус почувствовал сильное послабление в мышцах.
Ориентировочно через час-полтора похитители с Чаусом остановились в третий раз. Вокруг была дикая местность. Чаусу дали попить воды, сходить в туалет и из рук покормили варениками.
Затем с непрозрачной маской и мешком на голове и связанными руками он снова ехал в каком-то автомобиле.
Следующий этап дороги преодолели на резиновой весельной лодке. Вместе с судьей в нее сели двое мужчин. Плыли они недолго, минут 10. На вопрос Чауса один из похитителей сообщил, что они переплывали Южный Буг.
Когда лодку пришвартовали на другом берегу, похититель приветливо сказал: "Поздравляем в родной Украине!".
Затем экс-судию везли снова на авто около 4-5 часов. В конце концов, машина заехала на какую-то огороженную территорию с воротами, и Чауса завели в здание. Здесь он провел свои первые две ночи в неволе, маску с лица ему снимать не разрешили.
Больше читайте в статье УП "Когда луна скрылась за облаками, я поплыл на берег". История похищения и бегства судьи Чауса из первых уст
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Предыстория:
- 9 августа 2016 детективы НАБУ поймали судью на взяточничестве, когда он прятал деньги в стеклянную банку. Однако судья вскоре покинул территорию Украины, пока народные депутаты медлили с голосованием о лишении его судейского иммунитета.
- В 2017 году его нашли в Молдове, где он долгое время ожидал решения о предоставлении ему политического убежища.
- Весной 2021 года его похитили неизвестные в Кишиневе. После этого в сети начали появляться обращения самого Чауса, что он якобы хочет судиться из-за его похищения.
- 30 июля 2021 года экс-судья пришел в нижнем белье в сельский совет Мазуровки в Винницкой области. Судью забрали представители Службы безопасности в Киев. 4 августа Чауса отправили под круглосуточный домашний арест.
- 8 февраля жена Чауса внесла за него залог в размере почти 718 тысяч гривен.