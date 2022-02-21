Похищение Чауса: судью везли через границу на нескольких машинах и лодке

Бывший киевский судья Николай Чаус рассказал, что во время похищения из Кишенева его везли через границу несколькими машинами и лодкой.

Источник: материал "Украинской правды" на основе текста официальных показаний Николая Чауса и заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова, данных ими в августе-сентябре 2021 года следователям СБУ

Детали: 3 апреля 2021 года Чауса похитили, когда он возвращался домой вместе с охранником и сыном домой после тренировки сына и покупки продуктов.

Чаус и его охранник Алексей забрали сына экс-судьи и пошли к автомобилю. В это время въезд на парковку заблокировал белый микроавтобус. Когда охранник подходил к автомобилю, на него набежали 5-7 мужчин в масках, кепках и черной одежде, повалили охранника на землю и начали избивать.

В то же время такая же группа схватила Чауса. Сумку, висевшую у экс-судии на плече, нападавшие выбросили на месте. Ее подобрал сын Чауса.

Обеих жертв насильно затащили в микроавтобус, связали и увезли в неизвестном направлении. По словам Чауса, в машине было 15 человек – они ничего не объясняли и не говорили между собой.

Впоследствии охранника бросили связанным на обочине в Кишиневе.

А Чауса дважды (примерно каждые 30 мин езды) пересаживали в другой автомобиль.

Затем ему сделали два укола, после которых Чаус почувствовал сильное послабление в мышцах.

Ориентировочно через час-полтора похитители с Чаусом остановились в третий раз. Вокруг была дикая местность. Чаусу дали попить воды, сходить в туалет и из рук покормили варениками.

Затем с непрозрачной маской и мешком на голове и связанными руками он снова ехал в каком-то автомобиле.

Следующий этап дороги преодолели на резиновой весельной лодке. Вместе с судьей в нее сели двое мужчин. Плыли они недолго, минут 10. На вопрос Чауса один из похитителей сообщил, что они переплывали Южный Буг.

Когда лодку пришвартовали на другом берегу, похититель приветливо сказал: "Поздравляем в родной Украине!".

Затем экс-судию везли снова на авто около 4-5 часов. В конце концов, машина заехала на какую-то огороженную территорию с воротами, и Чауса завели в здание. Здесь он провел свои первые две ночи в неволе, маску с лица ему снимать не разрешили.

Больше читайте в статье УП "Когда луна скрылась за облаками, я поплыл на берег". История похищения и бегства судьи Чауса из первых уст

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